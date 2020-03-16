про это в календаре у майя вроде было.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:16
ukrprom2014 точно, надо посмотреть
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поезжайте в Перу и спросите .
В интернетах все ссылки все уже убиты, он только до 2012 года был ))
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:59
ukrprom2014 буду держать руку на пульсе
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:00
Коллеги, поделитесь лайфхаком - как заиметь третью Коко дебетную (после именной визы и неименного мастера)?
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