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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:57
la9
ну напиши уже зачем, полфорума в томительном ожидании
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omb
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01
omb написав:
зачем
уже писали зачем и не раз.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01
omb написав:la9
ну напиши уже зачем, полфорума в томительном ожидании
Собираюсь в отделение, по другому поводу. Почему бы не попытаться взять ради лишних %%? Специально ведь не нужно прилагать усилий... Ну, не получится - не вопрос, что я теряю?
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la9
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:02
ukrprom2014 написав:
+все карты с депозитным назначением в одном приложении - тоже удобно.
Так, возможно, иметь одну депозитную карту в этом банке было бы еще более удобно
PS. Мне вот удобно ездить на работу на автомобиле, хотя мне это обходиться примерно 50 грн в день. А мог бы ездить на маршрутке за 12 грн в день. Чувствую, что ездить на работу на маршрутке мне будет гораздо выгоднее, чем оформление дополнительной дебетки. Кстати, чтобы съездить в отделение банка на автомобиле я потрачу на бензин более 40 грн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11
Выписку по закрытому депо можно получить в любом отделении или только в "своём"?
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la9
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:14
ukrprom2014 написав: ingtrans написав:
30 грн в месяц по лишней карте
+все карты с депозитным назначением в одном приложении - тоже удобно.
Зараз стає найбільш актуальним валютний кеш під грушею...все інше це мишині біга.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16
la9 написав:
Выписку по закрытому депо можно получить в любом отделении или только в "своём"?
В ІБ шукавли?
там вроді є старі депошки
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greenozon
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16
greenozon написав: la9 написав:
Выписку по закрытому депо можно получить в любом отделении или только в "своём"?
В ІБ шукавли?
там вроді є старі депошки
а там какая-нибудь печать рисуется?
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la9
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