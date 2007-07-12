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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:57
la9 ну напиши уже зачем, полфорума в томительном ожидании
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так, возможно, иметь одну депозитную карту в этом банке было бы еще более удобно
PS. Мне вот удобно ездить на работу на автомобиле, хотя мне это обходиться примерно 50 грн в день. А мог бы ездить на маршрутке за 12 грн в день. Чувствую, что ездить на работу на маршрутке мне будет гораздо выгоднее, чем оформление дополнительной дебетки. Кстати, чтобы съездить в отделение банка на автомобиле я потрачу на бензин более 40 грн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11
Выписку по закрытому депо можно получить в любом отделении или только в "своём"?
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:14
Зараз стає найбільш актуальним валютний кеш під грушею...все інше це мишині біга.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16
В ІБ шукавли?
там вроді є старі депошки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16
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