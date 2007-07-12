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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3938393939403941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:57

la9 ну напиши уже зачем, полфорума в томительном ожидании :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:зачем

уже писали зачем и не раз.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01

  omb написав:la9 ну напиши уже зачем, полфорума в томительном ожидании :)

Собираюсь в отделение, по другому поводу. Почему бы не попытаться взять ради лишних %%? Специально ведь не нужно прилагать усилий... Ну, не получится - не вопрос, что я теряю?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:+все карты с депозитным назначением в одном приложении - тоже удобно.

Так, возможно, иметь одну депозитную карту в этом банке было бы еще более удобно :)

PS. Мне вот удобно ездить на работу на автомобиле, хотя мне это обходиться примерно 50 грн в день. А мог бы ездить на маршрутке за 12 грн в день. Чувствую, что ездить на работу на маршрутке мне будет гораздо выгоднее, чем оформление дополнительной дебетки. Кстати, чтобы съездить в отделение банка на автомобиле я потрачу на бензин более 40 грн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11

Выписку по закрытому депо можно получить в любом отделении или только в "своём"?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:14

  ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:30 грн в месяц по лишней карте

+все карты с депозитным назначением в одном приложении - тоже удобно.

Зараз стає найбільш актуальним валютний кеш під грушею...все інше це мишині біга.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16

  la9 написав:Выписку по закрытому депо можно получить в любом отделении или только в "своём"?


В ІБ шукавли?
там вроді є старі депошки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16

  greenozon написав:
  la9 написав:Выписку по закрытому депо можно получить в любом отделении или только в "своём"?


В ІБ шукавли?
там вроді є старі депошки

а там какая-нибудь печать рисуется?
la9
 
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