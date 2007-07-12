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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3939394039413942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Смс на операции в интернет банке не приходит. У всех так?
ShOV
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ShOV написав:Смс на операции в интернет банке не приходит. У всех так?

СМС не юзаем.
Бесплатные пуши - ходят.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлень: 992
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:35

  ukrprom2014 написав:
  ShOV написав:Смс на операции в интернет банке не приходит. У всех так?

СМС не юзаем.
Бесплатные пуши - ходят.

Пуши включил, на пополнение карты просит ввести код с смс, ни смс ни пуш не приходят
ShOV
 
Повідомлень: 25
З нами з: 28.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:53

  ShOV написав:
  ukrprom2014 написав:
  ShOV написав:Смс на операции в интернет банке не приходит. У всех так?

СМС не юзаем.
Бесплатные пуши - ходят.

Пуши включил, на пополнение карты просит ввести код с смс, ни смс ни пуш не приходят

мож апликуху еще включить, чото у меня в фоне тож не приходило :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30669
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:15

ShOV Иногда бывают задержки в пару минут, потом все равно не приходят?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:22

І в мене сьогодні біда з пушами і взагалі повідомленнями. Знімав з банкомату Привату 4 рази гроші, жодного повідомлення в апплікусі і жодного пушу.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлень: 51
З нами з: 08.01.20
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