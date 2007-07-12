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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:15
Смс на операции в интернет банке не приходит. У всех так?
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ShOV
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:21
ShOV написав:
Смс на операции в интернет банке не приходит. У всех так?
СМС не юзаем.
Бесплатные пуши - ходят.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:35
ukrprom2014 написав: ShOV написав:
Смс на операции в интернет банке не приходит. У всех так?
СМС не юзаем.
Бесплатные пуши - ходят.
Пуши включил, на пополнение карты просит ввести код с смс, ни смс ни пуш не приходят
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ShOV
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:53
ShOV написав: ukrprom2014 написав: ShOV написав:
Смс на операции в интернет банке не приходит. У всех так?
СМС не юзаем.
Бесплатные пуши - ходят.
Пуши включил, на пополнение карты просит ввести код с смс, ни смс ни пуш не приходят
мож апликуху еще включить, чото у меня в фоне тож не приходило
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:15
ShOV Иногда бывают задержки в пару минут, потом все равно не приходят?
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:22
І в мене сьогодні біда з пушами і взагалі повідомленнями. Знімав з банкомату Привату 4 рази гроші, жодного повідомлення в апплікусі і жодного пушу.
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- А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
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miltador
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Arien
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