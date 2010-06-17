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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3941394239433944>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:50

  jay2004 написав:
  miltador написав:І в мене сьогодні біда з пушами і взагалі повідомленнями. Знімав з банкомату Привату 4 рази гроші, жодного повідомлення в апплікусі і жодного пушу.


Аналогічно, 3+3 раза.


Пришли всі.
jay2004
 
Повідомлень: 2154
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:57

jay2004 так, годину назад прийшли пачкою всі пуші за сьогодні.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлень: 52
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

С завтрашнего дня Форвард подымает процент по депозитам.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 141
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:13

  акет написав:С завтрашнего дня Форвард подымает процент по депозитам.

На сколько?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:19

15%, уже показивает ИБ, на 367 и 734 дня, с ежемесячкой.
jay2004
 
Повідомлень: 2154
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:20

ждемс 17% через недельку
+ бонус от Минфина 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:23

  clientage написав:ждемс 17% через недельку
+ бонус от Минфина 8)


Жду 18,5+... На меньшее - пока не вижу смисла. Коронавирус и "падение" Альфи делают свое дело...
Тренд снижения изменился, вот если еще дядюЯшу погонят+ МВФ покажет дулю - вообще начнется неконтролирумий рост депоставок.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:28

  jay2004 написав:
  clientage написав:ждемс 17% через недельку
+ бонус от Минфина 8)


Жду 18,5+... На меньшее - пока не вижу смисла. Коронавирус и "падение" Альфи делают свое дело...

СОгласен :)
А чет ток Альфы?
Он УкрЭксИм то же самое отмочил. Выстроил пенсов на улице цепочкой с интервалом 1м и пускал не более 10чел в отд-е, причем у Симы ж площадь отд-я не как у Фарсика, а цельная хоккейная коробка под куполом -- 25 столов для менагеров..и дето среди них 10 клиентофф притаилось, ждут тугрики :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:29

  jay2004 написав:Жду 18,5+... На меньшее - пока не вижу смисла. Коронавирус и "падение" Альфи делают свое дело...
Тренд снижения изменился, вот если еще дядюЯшу погонят+ МВФ покажет дулю - вообще начнется неконтролирумий рост депоставок.

Ради такого можно будет даже валюту продать. :)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:31

лучше бы убрали ограничение до 15 тыс. на 15% и снова многие бы вернулись, учитывая снижение у шарика.
orhidf
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