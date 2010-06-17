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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 16:50
jay2004 написав: miltador написав:
І в мене сьогодні біда з пушами і взагалі повідомленнями. Знімав з банкомату Привату 4 рази гроші, жодного повідомлення в апплікусі і жодного пушу.
Аналогічно, 3+3 раза.
Пришли всі.
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jay2004
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:57
jay2004 так, годину назад прийшли пачкою всі пуші за сьогодні.
Оформи картку за посиланням і отримай:
- monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
- А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
- Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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miltador
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:51
С завтрашнего дня Форвард подымает процент по депозитам.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:13
акет написав:
С завтрашнего дня Форвард подымает процент по депозитам.
На сколько?
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Maksi2
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:19
15%, уже показивает ИБ, на 367 и 734 дня, с ежемесячкой.
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jay2004
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:20
ждемс 17% через недельку
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... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:23
clientage написав:
ждемс 17% через недельку
+ бонус от Минфина
Жду 18,5+... На меньшее - пока не вижу смисла. Коронавирус и "падение" Альфи делают свое дело...
Тренд снижения изменился, вот если еще дядюЯшу погонят+ МВФ покажет дулю - вообще начнется неконтролирумий рост депоставок.
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jay2004
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:28
jay2004 написав: clientage написав:
ждемс 17% через недельку
+ бонус от Минфина
Жду 18,5+... На меньшее - пока не вижу смисла. Коронавирус и "падение" Альфи делают свое дело...
СОгласен
А чет ток Альфы?
Он УкрЭксИм то же самое отмочил. Выстроил пенсов на улице цепочкой с интервалом 1м и пускал не более 10чел в отд-е, причем у Симы ж площадь отд-я не как у Фарсика, а цельная хоккейная коробка под куполом -- 25 столов для менагеров..и дето среди них 10 клиентофф притаилось, ждут тугрики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:29
jay2004 написав:
Жду 18,5+... На меньшее - пока не вижу смисла. Коронавирус и "падение" Альфи делают свое дело...
Тренд снижения изменился, вот если еще дядюЯшу погонят+ МВФ покажет дулю - вообще начнется неконтролирумий рост депоставок.
Ради такого можно будет даже валюту продать.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:31
лучше бы убрали ограничение до 15 тыс. на 15% и снова многие бы вернулись, учитывая снижение у шарика.
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orhidf
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