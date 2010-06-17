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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3941394239433944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хотели оформить вторую карту КОКО-дебет в отделении, так программа уже не пропускает оформить карту.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 141
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:43

  jay2004 написав:15%, уже показивает ИБ, на 367 и 734 дня, с ежемесячкой.

Яків вказав орієнтир до 10%...шо за самодіяльність? :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33024
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:43

  orhidf написав:лучше бы убрали ограничение до 15 тыс. на 15% и снова многие бы вернулись, учитывая снижение у шарика.


Ещё всё впереди, может как и у Глобуса сделают 17%...

У меня,здесь, до февраля 2021 - 19% ежемесячных.

Жду больше :wink:
jay2004
 
Повідомлень: 2154
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 230 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:45

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:15%, уже показивает ИБ, на 367 и 734 дня, с ежемесячкой.

Яків вказав орієнтир до 10%...шо за самодіяльність? :mrgreen:


Нехай свій орієнтир засуне подалі... Я гадав, що зміна тренда буде під кінець року, але вмішався коронавірус і зробив свою справу.
jay2004
 
Повідомлень: 2154
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 230 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Нехай свій орієнтир засуне подалі...

Ну так 10% не догма...троха сильніше клюне півень світової кризи і тренд зміниться.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33024
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:00

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Нехай свій орієнтир засуне подалі...

Ну так 10% не догма...троха сильніше клюне півень світової кризи і тренд зміниться.


Форвард - перший з банків по підняттю депоставок. Грає на випередження. Молодець.
Зараз почнуть банкомати штурмувати - сьогодні ще "сковорідки" були. Але ж це ненадовго - тому, хто перший включить пилосос - той випливе потроху...
jay2004
 
Повідомлень: 2154
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 230 раз.
 
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  #<1 ... 3941394239433944
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