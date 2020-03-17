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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хотели оформить вторую карту КОКО-дебет в отделении, так программа уже не пропускает оформить карту.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:43
Яків вказав орієнтир до 10%...шо за самодіяльність?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:43
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:45
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну так 10% не догма...троха сильніше клюне півень світової кризи і тренд зміниться.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:00
Форвард - перший з банків по підняттю депоставок. Грає на випередження. Молодець.
Зараз почнуть банкомати штурмувати - сьогодні ще "сковорідки" були. Але ж це ненадовго - тому, хто перший включить пилосос - той випливе потроху...
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 18 бер, 2020 07:40
Врут, то просто у них внутреннее распоряжение.
Мне тоже не хотели давать вторую дебетку. Помог звонок на горячку прямо из отделения и разговор по громкой связи.
С кислой миной - таки выдали
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:06
Другой системы (виза/мс) дают всем.
У меня 4- 2 мс, 2 виза.
Отделение на Оболони в Киеве - пробуйте там.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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