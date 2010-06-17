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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:36
emeta банк аркада еше есть
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omb
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:37
emeta написав: jay2004 написав:
15%, уже показивает ИБ, на 367 и 734 дня, с ежемесячкой.
У Фарсика самая высокая ставка получается на сегодня?
Так, але ж це тільки початок; зараз естафета буде передаватися стрімко... Чекаємо.
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jay2004
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:38
omb написав:emeta
банк аркада еше есть
Аркада - давненько вже хромає, а зараз ще приляже ринок нерухомості - повний стрьом лізти в Аркаду...
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jay2004
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:56
omb написав:emeta
банк аркада еше есть
Они не не работают с депозитами
Вчера был в отделении
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:30
jay2004 написав:
приляже ринок нерухомості
або привстане
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:38
emeta печалька
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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