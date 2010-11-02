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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3942394339443945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:36

emeta банк аркада еше есть
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:37

  emeta написав:
  jay2004 написав:15%, уже показивает ИБ, на 367 и 734 дня, с ежемесячкой.


У Фарсика самая высокая ставка получается на сегодня?


Так, але ж це тільки початок; зараз естафета буде передаватися стрімко... Чекаємо.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:38

  omb написав:emeta банк аркада еше есть


Аркада - давненько вже хромає, а зараз ще приляже ринок нерухомості - повний стрьом лізти в Аркаду...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:56

  omb написав:emeta банк аркада еше есть


Они не не работают с депозитами
Вчера был в отделении
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:приляже ринок нерухомості

або привстане
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:38

emeta печалька
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:28

  ukrprom2014 написав:
  jay2004 написав:приляже ринок нерухомості

або привстане


Вже зараз не можуть забрати бакс з банків - то з чого йому вставати (дорожчати)? Буде падати, прилягати, морозитися (нульові продажі, з походом в долини)...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:33

  emeta написав:
  jay2004 написав:15%, уже показивает ИБ, на 367 и 734 дня, с ежемесячкой.


У Фарсика самая высокая ставка получается на сегодня?

Так закарпатські конячники в лідерах були. Ні?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:23

jay2004 может быть по разному, ща живущие в пригородах охренеют от запрета транспорта и побегут скупаться :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:57

  omb написав:jay2004 может быть по разному, ща живущие в пригородах охренеют от запрета транспорта и побегут скупаться :)

ага, щас па карманам полазят и покупать
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