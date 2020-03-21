Як таке могло статись?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 бер, 2020 15:12
Цікаве таке пояснення
Як таке могло статись?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 21 бер, 2020 15:31
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". - Бажаю успіхів!
Додано: Суб 21 бер, 2020 17:44
А хтось пробував вже з КоКо кредитки з лімітом перевести кредитні кошти на КоКо дебіт і отримувати відсотки за них?) Щось сьогодні прийшла в голову мисля
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Суб 21 бер, 2020 17:53
Коллеги, с каких оборотов по Коко дебетной начинает волновать финмон?
Додано: Суб 21 бер, 2020 20:28
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:01
Потеря 30 % годовых.
Зачем?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:20
Чьим обещаниям?
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:56
Раніше за 100000 в місяць міг тормознути. Але це вже давно було.
Десь на протязі року нових рецедивів не чувати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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