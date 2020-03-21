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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3949395039513952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:12

Цікаве таке пояснення
https://www.forward-bank.com/about/reco ... 142019.pdf
Як таке могло статись?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1657 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:31

  Квесторе_поверніться написав:Треба чинити шкандаль. :mrgreen:

Шкандаль шкандалістам.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". - Бажаю успіхів!
avjej
 
Повідомлень: 72
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:44

А хтось пробував вже з КоКо кредитки з лімітом перевести кредитні кошти на КоКо дебіт і отримувати відсотки за них?) Щось сьогодні прийшла в голову мисля :D
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:53

Коллеги, с каких оборотов по Коко дебетной начинает волновать финмон?
la9
 
Повідомлень: 1744
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Подякував: 321 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 19:59

miltador и в чем вы видите выгоду?
orhidf
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Повідомлень: 121
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Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 20:28

  orhidf написав:miltador и в чем вы видите выгоду?


поверил обещаниям отсутствия процентов по кредиту, может, человек в Европах живет )))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:01

  miltador написав:А хтось пробував вже з КоКо кредитки з лімітом перевести кредитні кошти на КоКо дебіт і отримувати відсотки за них?) Щось сьогодні прийшла в голову мисля :D

Потеря 30 % годовых.
Зачем?
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:20

  cohan написав:
  orhidf написав:miltador и в чем вы видите выгоду?


поверил обещаниям отсутствия процентов по кредиту, может, человек в Европах живет )))

Чьим обещаниям?
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:56

  la9 написав:Коллеги, с каких оборотов по Коко дебетной начинает волновать финмон?

Раніше за 100000 в місяць міг тормознути. Але це вже давно було.
Десь на протязі року нових рецедивів не чувати. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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