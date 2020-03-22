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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:45
ignorabimus написав: ramzes4 написав:
Достаточно просто быть клиентом банка
avjej написав:
Легше вже умови або регламент самому освоїти.
Ну так как раз полные оф. условия акции я прочел, и поэтому мне было удивительно услышать ответ про то, что нужно коко-кард иметь...
Но основной мой вопрос - как найти свою реф ссылку, пока без ответа.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:52
ignorabimus
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