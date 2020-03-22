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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3951395239533954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:45

  ignorabimus написав:
  ramzes4 написав:Достаточно просто быть клиентом банка

  avjej написав:Легше вже умови або регламент самому освоїти.

Ну так как раз полные оф. условия акции я прочел, и поэтому мне было удивительно услышать ответ про то, что нужно коко-кард иметь...
Но основной мой вопрос - как найти свою реф ссылку, пока без ответа.

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