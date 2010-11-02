о..а я и не подумала на этот счет...наверное таки так! что не делается -все к лучшему .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 11:55
о..а я и не подумала на этот счет...наверное таки так! что не делается -все к лучшему .
Спасибо
Додано: Пон 23 бер, 2020 12:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Что это за Акция Весняна, в которой с клиента не требуют долги?
Кредитки Форварда у меня нет, так что лень читать текст. Может кому интересно.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Пон 23 бер, 2020 12:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Форвард выполняет закон под видом акции))
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:21
По закону не взимаются штрафы и пени, а по акции
, т.е. собственно частично ОМП и комиссию, за неуплату которых могли быть начислены штрафы и пени.
Востаннє редагувалось vollena71 в Пон 23 бер, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Пон 23 бер, 2020 14:12
та не, что ни делается - то просто не делается
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день. Как быстро зачисляются средства с Дебитки КоКо на Кредитку?Если сегодня переведу,то завтра в РД они проведутся по счету?
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Додано: Пон 23 бер, 2020 15:08
Если в опер день, то сегодня
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Колись була історія з лишнім кешбеком і потім списанням в січні, лишнім нарахуванням комісій потім.
писав тут негатив
відреагував представник тутешній, кошти повернули
так що читають і реагують
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