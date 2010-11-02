Додано: Пон 23 бер, 2020 15:05

Добрый день. Как быстро зачисляются средства с Дебитки КоКо на Кредитку?Если сегодня переведу,то завтра в РД они проведутся по счету?

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