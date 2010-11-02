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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3952395339543955

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 11:55

  Вкладчик1234 написав:Так может это "знак свыше" о том, что "не нужно пополнять"? :)

о..а я и не подумала на этот счет...наверное таки так! что не делается -все к лучшему . :D
Спасибо
rom888
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 12:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Что это за Акция Весняна, в которой с клиента не требуют долги?
Кредитки Форварда у меня нет, так что лень читать текст. Может кому интересно.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _vesna.pdf
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 12:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард выполняет закон под видом акции))
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:21

  anis написав:Форвард выполняет закон под видом акции))

По закону не взимаются штрафы и пени, а по акции
В рамках проведення Акції «Весняна» Організатор на період проведення Акції не
нараховує та не стягує з учасника Акції плату за Тариф «Платіж за основним боргом» та Тариф «Плата за обслуговування кредитної заборгованості», якщо такі передбачені чинними тарифами по продукту в рамках Договору
, т.е. собственно частично ОМП и комиссию, за неуплату которых могли быть начислены штрафы и пени.
Востаннє редагувалось vollena71 в Пон 23 бер, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:Форвард выполняет закон под видом акции))

Притупляют внимание.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:12

  rom888 написав:
  Вкладчик1234 написав:Так может это "знак свыше" о том, что "не нужно пополнять"? :)

о..а я и не подумала на этот счет...наверное таки так! что не делается -все к лучшему . :D
та не, что ни делается - то просто не делается :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Как быстро зачисляются средства с Дебитки КоКо на Кредитку?Если сегодня переведу,то завтра в РД они проведутся по счету?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:08

  _PORT_UA написав:Добрый день. Как быстро зачисляются средства с Дебитки КоКо на Кредитку?Если сегодня переведу,то завтра в РД они проведутся по счету?

Если в опер день, то сегодня
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Колись була історія з лишнім кешбеком і потім списанням в січні, лишнім нарахуванням комісій потім.
писав тут негатив
відреагував представник тутешній, кошти повернули
так що читають і реагують
промокод від Мінфіна UF9U733
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