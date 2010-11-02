Пяток таких операций на общ сумму под 100К сторонним р2р за 30дн и мона познакомиться с финмоном. Правда грят, шо он стал более лояльным чем год назад, но все же
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пяток таких операций на общ сумму под 100К сторонним р2р за 30дн и мона познакомиться с финмоном. Правда грят, шо он стал более лояльным чем год назад, но все же
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
За коко дебет 15 грн в минус спишет при нуле или дальнейшем пополнении в следующем месяце?
Востаннє редагувалось 2XL в Сер 25 бер, 2020 00:36, всього редагувалось 1 раз.
Размер имеет значение.
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:40
До 30 квітня аХцію абонка 0 вроді продовжили.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 24 бер, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 17:46
В первый раз спишет.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 17:58
Тут знайшов...не баламутьте людей
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Додано: Вів 24 бер, 2020 18:03
Все чудесатее и чудесатее.
Раньше ведь было
Акція діє в період з 02.01.2020 р. по 29.02.2020 року включно
А по новому 4.1. Акція діє в період з 01.03.2020 р. по 30.04.2020 року включно
Причем ссылка на документ одна и таже.
Ну шо ж , хоть ты раз в месяц проверяй.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:27
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:09
Vorlon
Значит дадут КБ на продукты 10% в апреле
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:13
ukrprom2014 10 уже не алё, 15% надо
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