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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3955395639573958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  la9 написав:То есть, вариант - пополнить через п2п (своим/чужим) и сразу вывести через п2п (своим/чужим) или снять в банкомате - не пройдет и попадешь на теховер?

Пяток таких операций на общ сумму под 100К сторонним р2р за 30дн и мона познакомиться с финмоном. Правда грят, шо он стал более лояльным чем год назад, но все же :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

За коко дебет 15 грн в минус спишет при нуле или дальнейшем пополнении в следующем месяце?
Востаннє редагувалось 2XL в Сер 25 бер, 2020 00:36, всього редагувалось 1 раз.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:40

  2XL написав:За коуо дебет 15 грн в минус спишет при нуле или дальнейшем пополнении в следующем месяце?

До 30 квітня аХцію абонка 0 вроді продовжили.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 24 бер, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:46

  2XL написав:За коуо дебет 15 грн в минус спишет при нуле или дальнейшем пополнении в следующем месяце?

В первый раз спишет.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:58

  ukrprom2014 написав:
  2XL написав:За коуо дебет 15 грн в минус спишет при нуле или дальнейшем пополнении в следующем месяце?

В первый раз спишет.

Тут знайшов...не баламутьте людей
https://www.forward-bank.com/about/acti ... o_free.pdf
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:03

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:
  2XL написав:За коуо дебет 15 грн в минус спишет при нуле или дальнейшем пополнении в следующем месяце?

В первый раз спишет.

Тут знайшов...не баламутьте людей
https://www.forward-bank.com/about/acti ... o_free.pdf

Все чудесатее и чудесатее.
Раньше ведь было
Акція діє в період з 02.01.2020 р. по 29.02.2020 року включно
А по новому 4.1. Акція діє в період з 01.03.2020 р. по 30.04.2020 року включно
Причем ссылка на документ одна и таже.
Ну шо ж , хоть ты раз в месяц проверяй.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:27

  Flamingo написав:Мои планы переносятся на начало лета

Я тоже решил перенестись на 1 июня или 1 июля (по ситуации) - сейчас не вижу смысла. Вряд ли дадут, карантин, да и на работе не до звонков из банков...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:09

Vorlon
Значит дадут КБ на продукты 10% в апреле :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:13

ukrprom2014 10 уже не алё, 15% надо
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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