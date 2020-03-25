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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3957395839593960>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:31

  ishvara написав:Напомните, плиз, КОКО надо через ИБ Форварда пополнять, чтобы не было комиссии, или можно прямиком с МОНО? И тот же вопрос в обратном направлении, с КОКО на МОНО )

Через любой сервис без комиссии и для коко и для моно
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:40

  ishvara написав:Напомните, плиз, КОКО надо через ИБ Форварда пополнять, чтобы не было комиссии, или можно прямиком с МОНО? И тот же вопрос в обратном направлении, с КОКО на МОНО )

У КОКО выход/вход своей приложухой - даром.
У МОНО вход шара и если тянуть КОКО-приложухой с МОНО - даром.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:47

  ishvara написав:Напомните, плиз, КОКО надо через ИБ Форварда пополнять, чтобы не было комиссии, или можно прямиком с МОНО? И тот же вопрос в обратном направлении, с КОКО на МОНО )
с форварда инициирую все операции - все летает мгновенно и без комиссий
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

ishvara написав:Напомните, плиз, КОКО надо через ИБ Форварда пополнять, чтобы не было комиссии, или можно прямиком с МОНО? И тот же вопрос в обратном направлении, с КОКО на МОНО )
Смотря чью карту пополняете то приложение и использовать, в любую сторону бесплатно.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:46

Подлый Скунс

Решил вернуться в Скунс
Сделали заказ по рефералке
Пришли в отд-е и оформили сначала скунс-Кредитку, а затем и скунс-Дебетку
Пришла выплата только по скунс-Дебетке. Отправили запрос "шо за дела, де все остальное".

Скунсяра отзвонился, и сказал, шо так как за один присест все оформляли, то вам положена тока одна выплата, мол вы мало нашего менагера в отд-и нагрузили, нуна было к нему два раза прийти, ему больше двигаться нужно :mrgreen:

Причем выплатили не по первому оформлению (кредитка), а то шо поменьше. Ещё и жмот этот Скунс :lol: :lol:

ПС. А де ОфПред этого Скунса?! Ганьба :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:49

  clientage написав:Решил вернуться в Скунс
Сделали заказ по рефералке
Пришли в отд-е и оформили сначала скунс-Кредитку, а затем и скунс-Дебетку
Пришла выплата только по скунс-Дебетке. Отправили запрос "шо за дела, де все остальное".

Скунсяра отзвонился, и сказал, шо так как за один присест все оформляли, то вам положена тока одна выплата, мол вы мало нашего менагера в отд-и нагрузили, нуна было к нему два раза прийти, ему больше двигаться нужно :mrgreen:

Причем выплатили не по первому оформлению (кредитка), а то шо поменьше. Ещё и жмот этот Скунс :lol: :lol:

ПС. А де ОфПред этого Скунса?! Ганьба :lol:


Так, тут, на форумі, вже тисячу раз пережували - що потрібно за ДВА захода... :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:04

  jay2004 написав:
  clientage написав:Решил вернуться в Скунс
Сделали заказ по рефералке
Пришли в отд-е и оформили сначала скунс-Кредитку, а затем и скунс-Дебетку
Пришла выплата только по скунс-Дебетке. Отправили запрос "шо за дела, де все остальное".

Скунсяра отзвонился, и сказал, шо так как за один присест все оформляли, то вам положена тока одна выплата, мол вы мало нашего менагера в отд-и нагрузили, нуна было к нему два раза прийти, ему больше двигаться нужно :mrgreen:

Причем выплатили не по первому оформлению (кредитка), а то шо поменьше. Ещё и жмот этот Скунс :lol:

ПС. А де ОфПред этого Скунса?! Ганьба :lol:


Так, тут, на форумі, вже тисячу раз пережували - що потрібно за ДВА захода... :wink:

Та я не поверил, шо Скунс он таки такой скунс :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:31

clientage вот жлобье, в январе и начале феврале наливали нормально за 1 заход.. просто 2 раза ходить - это уже не алЁ
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как я понял, то надо в два захода оставлять заявку на сайте.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:48

MASolomko на основании чего такой вывод?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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