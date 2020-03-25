Додано: Чет 26 бер, 2020 09:46

Решил вернуться в СкунсСделали заказ по рефералкеПришли в отд-е и оформили сначала скунс-Кредитку, а затем и скунс-ДебеткуПришла выплата только по скунс-Дебетке. Отправили запрос "шо за дела, де все остальное".Скунсяра отзвонился, и сказал, шо так как за один присест все оформляли, то вам положена тока одна выплата, мол вы мало нашего менагера в отд-и нагрузили, нуна было к нему два раза прийти, ему больше двигаться нужноПричем выплатили не по первому оформлению (кредитка), а то шо поменьше. Ещё и жмот этот СкунсПС. А де ОфПред этого Скунса?! Ганьба