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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:31
ishvara написав:
Напомните, плиз, КОКО надо через ИБ Форварда пополнять, чтобы не было комиссии, или можно прямиком с МОНО? И тот же вопрос в обратном направлении, с КОКО на МОНО )
Через любой сервис без комиссии и для коко и для моно
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:40
ishvara написав:
Напомните, плиз, КОКО надо через ИБ Форварда пополнять, чтобы не было комиссии, или можно прямиком с МОНО? И тот же вопрос в обратном направлении, с КОКО на МОНО )
У КОКО выход/вход своей приложухой - даром.
У МОНО вход шара и если тянуть КОКО-приложухой с МОНО - даром.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:47
ishvara написав:
Напомните, плиз, КОКО надо через ИБ Форварда пополнять, чтобы не было комиссии, или можно прямиком с МОНО? И тот же вопрос в обратном направлении, с КОКО на МОНО )
с форварда инициирую все операции - все летает мгновенно и без комиссий
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Додано: Сер 25 бер, 2020 15:29
ishvara написав:Напомните, плиз, КОКО надо через ИБ Форварда пополнять, чтобы не было комиссии, или можно прямиком с МОНО? И тот же вопрос в обратном направлении, с КОКО на МОНО )
Смотря чью карту пополняете то приложение и использовать, в любую сторону бесплатно.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:46
Решил вернуться в Скунс
Сделали заказ по рефералке
Пришли в отд-е и оформили сначала скунс-Кредитку, а затем и скунс-Дебетку
Пришла выплата только по скунс-Дебетке. Отправили запрос "шо за дела, де все остальное".
Скунсяра отзвонился, и сказал, шо так как за один присест все оформляли, то вам положена тока одна выплата, мол вы мало нашего менагера в отд-и нагрузили, нуна было к нему два раза прийти, ему больше двигаться нужно
Причем выплатили не по первому оформлению (кредитка), а то шо поменьше. Ещё и жмот этот Скунс
ПС. А де ОфПред этого Скунса?! Ганьба
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:49
clientage написав:
Решил вернуться в Скунс
Сделали заказ по рефералке
Пришли в отд-е и оформили сначала скунс-Кредитку, а затем и скунс-Дебетку
Пришла выплата только по скунс-Дебетке. Отправили запрос "шо за дела, де все остальное".
Скунсяра отзвонился, и сказал, шо так как за один присест все оформляли, то вам положена тока одна выплата, мол вы мало нашего менагера в отд-и нагрузили, нуна было к нему два раза прийти, ему больше двигаться нужно
Причем выплатили не по первому оформлению (кредитка), а то шо поменьше. Ещё и жмот этот Скунс
ПС. А де ОфПред этого Скунса?! Ганьба
Так, тут, на форумі, вже тисячу раз пережували - що потрібно за ДВА захода...
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jay2004
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:04
jay2004 написав: clientage написав:
Решил вернуться в Скунс
Сделали заказ по рефералке
Пришли в отд-е и оформили сначала скунс-Кредитку, а затем и скунс-Дебетку
Пришла выплата только по скунс-Дебетке. Отправили запрос "шо за дела, де все остальное".
Скунсяра отзвонился, и сказал, шо так как за один присест все оформляли, то вам положена тока одна выплата, мол вы мало нашего менагера в отд-и нагрузили, нуна было к нему два раза прийти, ему больше двигаться нужно
Причем выплатили не по первому оформлению (кредитка), а то шо поменьше. Ещё и жмот этот Скунс
ПС. А де ОфПред этого Скунса?! Ганьба
Так, тут, на форумі, вже тисячу раз пережували - що потрібно за ДВА захода...
Та я не поверил, шо Скунс он таки такой скунс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:31
clientage вот жлобье, в январе и начале феврале наливали нормально за 1 заход.. просто 2 раза ходить - это уже не алЁ
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:34
Как я понял, то надо в два захода оставлять заявку на сайте.
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MASolomko
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:48
MASolomko на основании чего такой вывод?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 830
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 53 раз.
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