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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3957395839593960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:55

  MASolomko написав:Как я понял, то надо в два захода оставлять заявку на сайте.

Так я могу и 15 и 115 раз оставить заявку на сайте, чо эт телеХФнисткам-отзвонщицам прохлаждаться. Тем более ща карантин, могу им устроить и такой флешмоб :evil:
Блин, я даже могу походить раз 10 в отд-е на Саксе, посидеть в тепле, в маске, с инетом, позаставлять Лександа там побегать поксерить мой паспорт, а потом извиниться. Но думаю, он после 3го раза уже чото заподозрит :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb, мои предложения, которые основываются на чтении этой ветки. Писали же, что за один раз не оставлять 2 заявки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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