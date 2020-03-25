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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:55
MASolomko написав:
Как я понял, то надо в два захода оставлять заявку на сайте.
Так я могу и 15 и 115 раз оставить заявку на сайте, чо эт телеХФнисткам-отзвонщицам прохлаждаться. Тем более ща карантин, могу им устроить и такой флешмоб
Блин, я даже могу походить раз 10 в отд-е на Саксе, посидеть в тепле, в маске, с инетом, позаставлять Лександа там побегать поксерить мой паспорт, а потом извиниться. Но думаю, он после 3го раза уже чото заподозрит
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:02
omb, мои предложения, которые основываются на чтении этой ветки. Писали же, что за один раз не оставлять 2 заявки.
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MASolomko
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