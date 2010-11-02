Додано: Чет 26 бер, 2020 11:41

К сожалению и Форвард присоединился к банкам у которых нет валюты в наличии. Делал предварительно заявку в отделении неделю назад,потом в понедельник продублировал запрос через Колл-центр. А сегодня приезжаю и мне говорят, что нет валюты. Не завозят. Печалька(((

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

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