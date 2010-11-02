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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:55
MASolomko написав:
Как я понял, то надо в два захода оставлять заявку на сайте.
Так я могу и 15 и 115 раз оставить заявку на сайте, чо эт телеХФнисткам-отзвонщицам прохлаждаться. Тем более ща карантин, могу им устроить и такой флешмоб
Блин, я даже могу походить раз 10 в отд-е на Саксе, посидеть в тепле, в маске, с инетом, позаставлять Лександа там побегать поксерить мой паспорт, а потом извиниться. Но думаю, он после 3го раза уже чото заподозрит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:02
omb, мои предложения, которые основываются на чтении этой ветки. Писали же, что за один раз не оставлять 2 заявки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:09
omb написав:clientage
вот жлобье, в январе и начале феврале наливали нормально за 1 заход.. просто 2 раза ходить - это уже не алЁ
Так и по банчикам ходить, даже раз - не АЛЁ... Всё онлайн практически
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jay2004
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:41
К сожалению и Форвард присоединился к банкам у которых нет валюты в наличии. Делал предварительно заявку в отделении неделю назад,потом в понедельник продублировал запрос через Колл-центр. А сегодня приезжаю и мне говорят, что нет валюты. Не завозят. Печалька(((
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:46
jay2004 написав: omb написав:clientage
вот жлобье, в январе и начале феврале наливали нормально за 1 заход.. просто 2 раза ходить - это уже не алЁ
Так и по банчикам ходить, даже раз - не АЛЁ... Всё онлайн практически
.
курьера ждать долго
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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omb
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:08
_PORT_UA написав:
А сегодня приезжаю и мне говорят, что нет валюты. Не завозят.
Правильно, почему Алке и другим можно, а скунсику нет
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ukrprom2014
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