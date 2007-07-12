dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, можно ли в приложении увидеть задолженность в льготном периоде по кредитке? Не нахожу что-то.
ЗЫ Тут писали, что должна была прийти выписка на почту, с указанием этой задолженности, но судя по всему в анкете я не указал имейл
Сформируйте выписку сами или в онлайн версии или в приложении - в полученном файлике будет.
Не будет. В выписке, которая формируется в приложении - использованный кредлимит, это отнюдбь не то же самое, что задолженность в льготном периоде dr_morgenstern Попробуйте заказать выписку на расчетную дату через обратную связь в приложении
Как правильно отказаться от страховки по Коко-кредитке? В отделении сказали, что можно отказаться только по истечению месяца после оформления, после того как страховка первый раз начислится (или не начислится, если нет задолженности). Но слова работников надо проверять обычно... В ИБ не вижу такой функциональности (((
ignorabimus написав:Как правильно отказаться от страховки по Коко-кредитке? В отделении сказали, что можно отказаться только по истечению месяца после оформления, после того как страховка первый раз начислится (или не начислится, если нет задолженности). Но слова работников надо проверять обычно... В ИБ не вижу такой функциональности (((
Если уже впарили, то только заявлением в отделении