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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3958395939603961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:31

  ukrprom2014 написав:
  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, можно ли в приложении увидеть задолженность в льготном периоде по кредитке? Не нахожу что-то.

ЗЫ Тут писали, что должна была прийти выписка на почту, с указанием этой задолженности, но судя по всему в анкете я не указал имейл

Сформируйте выписку сами или в онлайн версии или в приложении - в полученном файлике будет.

Не будет. В выписке, которая формируется в приложении - использованный кредлимит, это отнюдбь не то же самое, что задолженность в льготном периоде
dr_morgenstern Попробуйте заказать выписку на расчетную дату через обратную связь в приложении
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 07:54

Как правильно отказаться от страховки по Коко-кредитке?
В отделении сказали, что можно отказаться только по истечению месяца после оформления, после того как страховка первый раз начислится (или не начислится, если нет задолженности). Но слова работников надо проверять обычно...
В ИБ не вижу такой функциональности (((
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:07

  ignorabimus написав:Как правильно отказаться от страховки по Коко-кредитке?
В отделении сказали, что можно отказаться только по истечению месяца после оформления, после того как страховка первый раз начислится (или не начислится, если нет задолженности). Но слова работников надо проверять обычно...
В ИБ не вижу такой функциональности (((

Если уже впарили, то только заявлением в отделении
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скунсик прекрасно понял рекомендацию нацбанка о сокращениии работы отделеий. и "сократил" работу любимого отделения вместе с зоной 24 с банкоматами.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

ну шо там кешбек на апрель? проездные, цветы и развлечения?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:34

cohan кафе и рестораны забыли)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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