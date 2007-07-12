Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:20
Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
mephala
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:48
mephala написав:
Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
Лонгируется - называется Коко free
https://www.forward-bank.com/about/actions/
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:20
где-то регистрироваться надо, или участие автоматически?
Diman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:21
Diman написав:
где-то регистрироваться надо, или участие автоматически?
Автоматом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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