RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3959396039613962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
mephala
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 07.04.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:48

  mephala написав:Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
Лонгируется - называется Коко free https://www.forward-bank.com/about/actions/
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4319
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:20

  Flamingo написав:
  mephala написав:Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
Лонгируется - называется Коко free https://www.forward-bank.com/about/actions/
где-то регистрироваться надо, или участие автоматически?
Diman
 
Повідомлень: 427
З нами з: 11.07.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:21

  Diman написав:
  Flamingo написав:
  mephala написав:Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
Лонгируется - называется Коко free https://www.forward-bank.com/about/actions/
где-то регистрироваться надо, или участие автоматически?

Автоматом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33168
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1660 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3959396039613962
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gost2013, makor06 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 679, 680, 681
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6801 1569955
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 13:27
IMPRINTER
Альфа-Банк 1 ... 8377, 8378, 8379
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
83786 9852959
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 13:22
Shaman
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 50, 51, 52
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
512 149811
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 13:18
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.