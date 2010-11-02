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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3959396039613962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:48

  mephala написав:Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
Лонгируется - называется Коко free https://www.forward-bank.com/about/actions/
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4319
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:20

  Flamingo написав:
  mephala написав:Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
Лонгируется - называется Коко free https://www.forward-bank.com/about/actions/
где-то регистрироваться надо, или участие автоматически?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:21

  Diman написав:
  Flamingo написав:
  mephala написав:Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
Лонгируется - называется Коко free https://www.forward-bank.com/about/actions/
где-то регистрироваться надо, или участие автоматически?

Автоматом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлень: 33169
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:54

  mephala написав:Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
15% на остаток итак заставляют там держать тысячи :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:38

  omb написав:
  mephala написав:Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
15% на остаток итак заставляют там держать тысячи :mrgreen:
не больше 14999.99 )
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:45

  Diman написав:
  omb написав:
  mephala написав:Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
15% на остаток итак заставляют там держать тысячи :mrgreen:
не больше 14999.99 )

Почему это?
Спокойно помещается 45000 на один аккаунт
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:
  Diman написав:
  omb написав:[quote="4920601:mephala"]Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
15% на остаток итак заставляют там держать тысячи :mrgreen:
не больше 14999.99 )

Почему это?
Спокойно помещается 45000 на один аккаунт[/quote]

В смысле?
кол-во дебеток ограничено тоемя?
Востаннє редагувалось BigMan в Нед 29 бер, 2020 14:57, всього редагувалось 1 раз.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:56

  Diman написав:
  omb написав:
  mephala написав:Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
15% на остаток итак заставляют там держать тысячи :mrgreen:
не больше 14999.99 )

12% від 15 000,01 грн. на всю суму;

...и нуна позаботиться шобы за день до начисления %% освободить для них (а може и КБ?) место на карте, например, куданить перекинув 150грн :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:01

  BigMan написав:
Stringer написав:
  Diman написав:не больше 14999.99 )

Почему это?
Спокойно помещается 45000 на один аккаунт


В смысле?
кол-во дебеток ограничено тоемя?

Ну в прямом - 15000 умножить на 3 сколько будет?
Можно было получить три дебетных кококард
А если бы кое кто не щёлкал забралом, то у меня могло быть и 60 тыщ на каждом аккаунте
Stringer
 
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