Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:20
Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
mephala
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:48
mephala написав:
Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
Лонгируется - называется Коко free
https://www.forward-bank.com/about/actions/
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:20
где-то регистрироваться надо, или участие автоматически?
Diman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:21
Diman написав:
где-то регистрироваться надо, или участие автоматически?
Автоматом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:54
mephala написав:
Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
15% на остаток итак заставляют там держать тысячи
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:38
omb написав: mephala написав:
Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
15% на остаток итак заставляют там держать тысячи
не больше 14999.99 )
Diman
Повідомлень: 428
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:45
Diman написав: omb написав: mephala написав:
Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
15% на остаток итак заставляют там держать тысячи
не больше 14999.99 )
Почему это?
Спокойно помещается 45000 на один аккаунт
Stringer
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:51
Stringer написав: Diman написав: omb написав:
[quote="4920601:mephala"]Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
15% на остаток итак заставляют там держать тысячи
не больше 14999.99 )
Почему это?
Спокойно помещается 45000 на один аккаунт[/quote]
В смысле?
кол-во дебеток ограничено тоемя?
Востаннє редагувалось
BigMan
в Нед 29 бер, 2020 14:57, всього редагувалось 1 раз.
BigMan
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:56
Diman написав: omb написав: mephala написав:
Напомните акция по которой не обязательно держать на коко одну тыщу в конце марта заканчивается?
15% на остаток итак заставляют там держать тысячи
не больше 14999
.99
)
12% від 15 000
грн. на всю суму; ,01
...и нуна позаботиться шобы за день до начисления %% освободить для них (а може и КБ?) место на карте, например, куданить перекинув 150грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:01
BigMan написав: Stringer написав: Diman написав:
не больше 14999.99 )
Почему это?
Спокойно помещается 45000 на один аккаунт
В смысле?
кол-во дебеток ограничено тоемя?
Ну в прямом - 15000 умножить на 3 сколько будет?
Можно было получить три дебетных кококард
А если бы кое кто не щёлкал забралом, то у меня могло быть и 60 тыщ на каждом аккаунте
Stringer
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