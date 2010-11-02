omb написав:15% на остаток итак заставляют там держать тысячи
не больше 14999.99 )
12% від 15 000,01 грн. на всю суму;
...и нуна позаботиться шобы за день до начисления %% освободить для них (а може и КБ?) место на карте, например, куданить перекинув 150грн
Мне кажется Вы чересчур перестраховываетесь - ИМХО достаточно в день зачисления соответствующую сумму куда-нибудь закинуть по СЭП. % ведь начисляется на остаток средств по счету на конец дня (ну или на начало следующего дня что по сути одно и то же), а в течении дня обороты внутри могут быть - главное чтобы все провелось и на вечер на счете было не больше 15000,00.
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