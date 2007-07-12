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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3960396139623963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:35

  clientage написав:
  Diman написав:
  omb написав:15% на остаток итак заставляют там держать тысячи :mrgreen:
не больше 14999.99 )

12% від 15 000,01 грн. на всю суму;

...и нуна позаботиться шобы за день до начисления %% освободить для них (а може и КБ?) место на карте, например, куданить перекинув 150грн :idea:

Мне кажется Вы чересчур перестраховываетесь - ИМХО достаточно в день зачисления соответствующую сумму куда-нибудь закинуть по СЭП. % ведь начисляется на остаток средств по счету на конец дня (ну или на начало следующего дня что по сути одно и то же), а в течении дня обороты внутри могут быть - главное чтобы все провелось и на вечер на счете было не больше 15000,00.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:44

Flamingo в крайнем случае один день не зачтется по 15 - это мы переживем :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:чересчур перестраховываетесь

а вдрух просплю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:15%, уже показивает ИБ, на 367 и 734 дня, с ежемесячкой.

На 367 уже 16%.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:На 367 уже 16%.

Отделения закрывают, ставки поднимают - логично.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:33

  ingtrans написав:
  jay2004 написав:15%, уже показивает ИБ, на 367 и 734 дня, с ежемесячкой.

На 367 уже 16%.


Ждем 19%...
И ложили все уже на учетную ставку, только ВВЕРХ...
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:52

  ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:На 367 уже 16%.

Отделения закрывают, ставки поднимают - логично.

Останні відділення в обласних центрах не закривають...поки.
Але як будуть кредитувати коли торгові точки закрили...незрозуміло. :(
Для підтримки маленького кредитобравця мають знизити відсоткові ставки по кредитах...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Forward Bank продовжив термін дії платіжних карток
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:25


Таким чином, власники карток Visa та Masterсard впродовж карантину зможуть безперешкодно користуватися своїми картками та проводити з ними наступні операції:

- знімати готівку в банкоматах та касах Forward Bank;

- проводити платежі в інтернет-банку Forward online;

- розраховуватись за допомогою електронних гаманців Apple Pay та Google Pay.
А протермінованою карткою в інтернеті можна буде платити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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