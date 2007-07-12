omb написав:15% на остаток итак заставляют там держать тысячи
не больше 14999.99 )
12% від 15 000,01 грн. на всю суму;
...и нуна позаботиться шобы за день до начисления %% освободить для них (а може и КБ?) место на карте, например, куданить перекинув 150грн
Мне кажется Вы чересчур перестраховываетесь - ИМХО достаточно в день зачисления соответствующую сумму куда-нибудь закинуть по СЭП. % ведь начисляется на остаток средств по счету на конец дня (ну или на начало следующего дня что по сути одно и то же), а в течении дня обороты внутри могут быть - главное чтобы все провелось и на вечер на счете было не больше 15000,00.
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jay2004 написав:15%, уже показивает ИБ, на 367 и 734 дня, с ежемесячкой.
На 367 уже 16%.
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Останні відділення в обласних центрах не закривають...поки. Але як будуть кредитувати коли торгові точки закрили...незрозуміло. Для підтримки маленького кредитобравця мають знизити відсоткові ставки по кредитах...мабуть.
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Таким чином, власники карток Visa та Masterсard впродовж карантину зможуть безперешкодно користуватися своїми картками та проводити з ними наступні операції:
- знімати готівку в банкоматах та касах Forward Bank;
- проводити платежі в інтернет-банку Forward online;
- розраховуватись за допомогою електронних гаманців Apple Pay та Google Pay. А протермінованою карткою в інтернеті можна буде платити?
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