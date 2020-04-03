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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3975397639773978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:32

chipmunk В Велмарте у меня есть дисконтная карта. Такую карту оформляли давно и сейчас не делают. Экономит примерно процент, но карту в приложении использовать нельзя.
rollo
 
Повідомлень: 458
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:08

  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Форвард код не прислал.
Шо делать?

На теплу лінію Фарса дзвякнуть.

Та же проблема.
Не могу зарегистрировать карту в Сильпо.
Требует ввести Lookup код. Но код не приходит, ни по СМС, ни по Вайберу.
На горячую линию Форварда звонил - разводят руками, ничем не могут помочь :(
Tegularius
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 11.02.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 200 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:12

  Tegularius написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Форвард код не прислал.
Шо делать?

На теплу лінію Фарса дзвякнуть.

Та же проблема.
Не могу зарегистрировать карту в Сильпо.
Требует ввести Lookup код. Но код не приходит, ни по СМС, ни по Вайберу.
На горячую линию Форварда звонил - разводят руками, ничем не могут помочь :(

Попробуйте регистрировать через родной интерфейс мастерпаса

https://www.masterpass.com.ua/Login.aspx
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 11010
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6689 раз.
Подякували: 2959 раз.
 
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  #<1 ... 3975397639773978
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