swan forever написав:Форвард код не прислал. Шо делать?
На теплу лінію Фарса дзвякнуть.
Та же проблема. Не могу зарегистрировать карту в Сильпо. Требует ввести Lookup код. Но код не приходит, ни по СМС, ни по Вайберу. На горячую линию Форварда звонил - разводят руками, ничем не могут помочь
swan forever написав:Форвард код не прислал. Шо делать?
На теплу лінію Фарса дзвякнуть.
Та же проблема. Не могу зарегистрировать карту в Сильпо. Требует ввести Lookup код. Но код не приходит, ни по СМС, ни по Вайберу. На горячую линию Форварда звонил - разводят руками, ничем не могут помочь
Попробуйте регистрировать через родной интерфейс мастерпаса