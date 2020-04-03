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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3976397739783979>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:32

chipmunk В Велмарте у меня есть дисконтная карта. Такую карту оформляли давно и сейчас не делают. Экономит примерно процент, но карту в приложении использовать нельзя.
rollo
 
Повідомлень: 460
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:08

  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Форвард код не прислал.
Шо делать?

На теплу лінію Фарса дзвякнуть.

Та же проблема.
Не могу зарегистрировать карту в Сильпо.
Требует ввести Lookup код. Но код не приходит, ни по СМС, ни по Вайберу.
На горячую линию Форварда звонил - разводят руками, ничем не могут помочь :(
Tegularius
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 11.02.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 200 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:12

  Tegularius написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Форвард код не прислал.
Шо делать?

На теплу лінію Фарса дзвякнуть.

Та же проблема.
Не могу зарегистрировать карту в Сильпо.
Требует ввести Lookup код. Но код не приходит, ни по СМС, ни по Вайберу.
На горячую линию Форварда звонил - разводят руками, ничем не могут помочь :(

Попробуйте регистрировать через родной интерфейс мастерпаса

https://www.masterpass.com.ua/Login.aspx
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:18

  ukrprom2014 написав:
  KVV написав:
  clientage написав:А може экк на тел жены оформлен, вааще с ошибкой указан (типа 380 потерялось)

На перший погляд все правильно.... та й сам додаток рапортує, що в мене є гаманець оформлений на мій номер(звідки йому це відомо?) і пропонує його підключити, але поки не судьба. Служба підтримки після опису проблеми і скрішота взяли паузу.

У жены было такое, починили за сутки примерно.

Сам відремонтував.
Розказую як - перед черговою спробою підключити гаманець мастерпас в Пік&го спочатку залогінився в цей гаманець, видалив зайву карту і додав туди Коко.... і вуаля! Пік&го одразу зміг підключити гаманець, а VCODE надійшов пушем в додатку Фарса.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  KVV написав:видалив зайву карту і додав туди Коко

Т.е. лимит на 6 карт в Мастерпасе шоли сработал?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, а что имеется в виду под кешбеком в супермаркетах по онлайн-оплатам? Если на кассе рассчитаюсь, будет или нет?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скільки йде перевод IBAN з Привату на форвард? 2 дні?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:53

  Ethereum написав:Скільки йде перевод IBAN з Привату на форвард? 2 дні?

Робочі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  Ethereum написав:Скільки йде перевод IBAN з Привату на форвард? 2 дні?

Сьогодні-на-завтра (якщо робочі дні). Якщо відправили в п'ятницю з Приватна, то Форвард зарахує в понеділок.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:54

  clientage написав:
  KVV написав:видалив зайву карту і додав туди Коко

Т.е. лимит на 6 карт в Мастерпасе шоли сработал?

Можливо причиною могло бути те, що я в гаманець довгий час не заходив(хоча операції через нього були)
KVV
 
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