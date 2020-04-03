swan forever написав:Форвард код не прислал. Шо делать?
На теплу лінію Фарса дзвякнуть.
Та же проблема. Не могу зарегистрировать карту в Сильпо. Требует ввести Lookup код. Но код не приходит, ни по СМС, ни по Вайберу. На горячую линию Форварда звонил - разводят руками, ничем не могут помочь
swan forever написав:Форвард код не прислал. Шо делать?
На теплу лінію Фарса дзвякнуть.
Та же проблема. Не могу зарегистрировать карту в Сильпо. Требует ввести Lookup код. Но код не приходит, ни по СМС, ни по Вайберу. На горячую линию Форварда звонил - разводят руками, ничем не могут помочь
Попробуйте регистрировать через родной интерфейс мастерпаса
clientage написав:А може экк на тел жены оформлен, вааще с ошибкой указан (типа 380 потерялось)
На перший погляд все правильно.... та й сам додаток рапортує, що в мене є гаманець оформлений на мій номер(звідки йому це відомо?) і пропонує його підключити, але поки не судьба. Служба підтримки після опису проблеми і скрішота взяли паузу.
У жены было такое, починили за сутки примерно.
Сам відремонтував. Розказую як - перед черговою спробою підключити гаманець мастерпас в Пік&го спочатку залогінився в цей гаманець, видалив зайву карту і додав туди Коко.... і вуаля! Пік&го одразу зміг підключити гаманець, а VCODE надійшов пушем в додатку Фарса.
Ethereum написав:Скільки йде перевод IBAN з Привату на форвард? 2 дні?
Робочі.
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