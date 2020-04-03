RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3976397739783979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:55

  ishvara написав:Подскажите, а что имеется в виду под кешбеком в супермаркетах по онлайн-оплатам? Если на кассе рассчитаюсь, будет или нет?

На кассе кешбэка не будет. Онлайн оплата это оплата за продукты в интернете на сайте магазина, либо оплата в приложении магазина (ашан, сильпо, велмарт/кишеня) в самом магазине.
Востаннє редагувалось rollo в Суб 04 кві, 2020 12:59, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
Повідомлень: 460
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:57

  ishvara написав:Подскажите, а что имеется в виду под кешбеком в супермаркетах по онлайн-оплатам? Если на кассе рассчитаюсь, будет или нет?

Якщо на касі то не буде, але в деякий магазах(Сільпо/Велмарт-ВелКишеня) є додатки для смарта і оплата через них навіть в наземному магазині буде, як онлайн оплата з кб
KVV
 
Повідомлень: 364
З нами з: 29.11.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3976397739783979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rudnitep і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8412, 8413, 8414
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84133 9890011
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 кві, 2020 13:06
Кочевник
А-Банк 1 ... 1579, 1580, 1581
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
15801 2196740
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 21:44
novichok
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6838 1573607
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 20:22
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84134)
04.04.2020 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.