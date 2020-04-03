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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:55
ishvara написав:
Подскажите, а что имеется в виду под кешбеком в супермаркетах по онлайн-оплатам? Если на кассе рассчитаюсь, будет или нет?
На кассе кешбэка не будет. Онлайн оплата это оплата за продукты в интернете на сайте магазина, либо оплата в приложении магазина (ашан, сильпо, велмарт/кишеня) в самом магазине.
Востаннє редагувалось rollo
в Суб 04 кві, 2020 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:57
ishvara написав:
Подскажите, а что имеется в виду под кешбеком в супермаркетах по онлайн-оплатам? Если на кассе рассчитаюсь, будет или нет?
Якщо на касі то не буде, але в деякий магазах(Сільпо/Велмарт-ВелКишеня) є додатки для смарта і оплата через них навіть в наземному магазині буде, як онлайн оплата з кб
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П'ят 03 кві, 2020 20:22
Shaman
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