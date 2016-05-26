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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3977397839793980>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:55

  ishvara написав:Подскажите, а что имеется в виду под кешбеком в супермаркетах по онлайн-оплатам? Если на кассе рассчитаюсь, будет или нет?

На кассе кешбэка не будет. Онлайн оплата это оплата за продукты в интернете на сайте магазина, либо оплата в приложении магазина (ашан, сильпо, велмарт/кишеня) в самом магазине.
Востаннє редагувалось rollo в Суб 04 кві, 2020 12:59, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:57

  ishvara написав:Подскажите, а что имеется в виду под кешбеком в супермаркетах по онлайн-оплатам? Если на кассе рассчитаюсь, будет или нет?

Якщо на касі то не буде, але в деякий магазах(Сільпо/Велмарт-ВелКишеня) є додатки для смарта і оплата через них навіть в наземному магазині буде, як онлайн оплата з кб
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 14:30

  jay2004 написав:
  Ethereum написав:Скільки йде перевод IBAN з Привату на форвард? 2 дні?

Сьогодні-на-завтра (якщо робочі дні). Якщо відправили в п'ятницю з Приватна, то Форвард зарахує в понеділок.


Дякую всім!
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:58

  rollo написав:
  ishvara написав:Подскажите, а что имеется в виду под кешбеком в супермаркетах по онлайн-оплатам? Если на кассе рассчитаюсь, будет или нет?

На кассе кешбэка не будет. Онлайн оплата это оплата за продукты в интернете на сайте магазина, либо оплата в приложении магазина (ашан, сильпо, велмарт/кишеня) в самом магазине.


с Ашаном, кажется, не все гладко? там же нельзя приложением ?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:59

  Tegularius написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Форвард код не прислал.
Шо делать?

На теплу лінію Фарса дзвякнуть.

Та же проблема.
Не могу зарегистрировать карту в Сильпо.
Требует ввести Lookup код. Но код не приходит, ни по СМС, ни по Вайберу.
На горячую линию Форварда звонил - разводят руками, ничем не могут помочь :(


в телеграме в выписке есть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:07

  cohan написав:с Ашаном, кажется, не все гладко? там же нельзя приложением ?

Ашан паскудный, берет дичайшую комиссию если платить картами из ашан приложения по QR коду на кассе, на замечания морду воротит и пропагандирует свои, ашан укрсибб карты, но дают их только спд-шникам или со справкой о зарплате.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 20:27

  cohan написав:с Ашаном, кажется, не все гладко? там же нельзя приложением ?

если карта дебетовая то все пройдет нормально.
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:42

  Ethereum написав:Скільки йде перевод IBAN з Привату на форвард? 2 дні?

у меня 1 день. Даже, 1 сутки
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:04

  greenozon написав:
  Tegularius написав:
  chipmunk написав:Хмм, а сільпо додатком зарахують як онлайн, чи ні?

В приложении Сильпо можно рассчитываться онлайн непосредственно в магазине, сделав покупку, или только оформляя доставку? Каким образом это происходит: на кассе через телефон? Нужно самому сканировать через приложение коды на товарах? Не нашел в приложении пункта "оплатить покупки".


так, в магазині на касі через сканування QR-коду в додатку Сільпо (якщо ж підключете карту в цей же додаток, то ще й бали нарахують)

https://silpo.ua/about/mobileapp

на кожній касі Сільпо стоїть сканер - можна сканувати самому або попрохати продавця.
Ага, і варто сказати продавцю що будете оплачувати через додаток.


Платежную карту (в нашем случае - КоКо Форвард) надо как-то в приложении подтягивать? Через MasterPass, например? Или не обязательно для онлайн-оплаты?
А карту "Власний рахунок" где брать? В самом "Сильпо" оформлять? Я думал, при установке мобильного приложения какая-то электронная открывается. Нет?
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:06

  Vorlon написав:
  Tegularius написав:В приложении Сильпо можно рассчитываться онлайн непосредственно в магазине, сделав покупку, или только оформляя доставку? Каким образом это происходит: на кассе через телефон? Нужно самому сканировать через приложение коды на товарах? Не нашел в приложении пункта "оплатить покупки".

Вы ходите в Сильпо наверное не чаще раза в год? Ибо реклама оплаты приложением там постоянно. И стала доступной ещё в конце 2018-го. Не понимаю как постоянным покупателям можно было этим не пользоваться...

Я лично в "Сильпо" последний раз был года 3 назад. Но раз так убеждают... :) То буду изучать.
Интересно, где-то есть полная наглядная инструкция по этому приложению? Того, что на сайте "Сильпо", маловато будет.
Искатель
 
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