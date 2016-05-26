swan forever написав:Форвард код не прислал. Шо делать?
На теплу лінію Фарса дзвякнуть.
Та же проблема. Не могу зарегистрировать карту в Сильпо. Требует ввести Lookup код. Но код не приходит, ни по СМС, ни по Вайберу. На горячую линию Форварда звонил - разводят руками, ничем не могут помочь
cohan написав:с Ашаном, кажется, не все гладко? там же нельзя приложением ?
Ашан паскудный, берет дичайшую комиссию если платить картами из ашан приложения по QR коду на кассе, на замечания морду воротит и пропагандирует свои, ашан укрсибб карты, но дают их только спд-шникам или со справкой о зарплате.
chipmunk написав:Хмм, а сільпо додатком зарахують як онлайн, чи ні?
В приложении Сильпо можно рассчитываться онлайн непосредственно в магазине, сделав покупку, или только оформляя доставку? Каким образом это происходит: на кассе через телефон? Нужно самому сканировать через приложение коды на товарах? Не нашел в приложении пункта "оплатить покупки".
так, в магазині на касі через сканування QR-коду в додатку Сільпо (якщо ж підключете карту в цей же додаток, то ще й бали нарахують)
на кожній касі Сільпо стоїть сканер - можна сканувати самому або попрохати продавця. Ага, і варто сказати продавцю що будете оплачувати через додаток.
Платежную карту (в нашем случае - КоКо Форвард) надо как-то в приложении подтягивать? Через MasterPass, например? Или не обязательно для онлайн-оплаты? А карту "Власний рахунок" где брать? В самом "Сильпо" оформлять? Я думал, при установке мобильного приложения какая-то электронная открывается. Нет?
Tegularius написав:В приложении Сильпо можно рассчитываться онлайн непосредственно в магазине, сделав покупку, или только оформляя доставку? Каким образом это происходит: на кассе через телефон? Нужно самому сканировать через приложение коды на товарах? Не нашел в приложении пункта "оплатить покупки".
Вы ходите в Сильпо наверное не чаще раза в год? Ибо реклама оплаты приложением там постоянно. И стала доступной ещё в конце 2018-го. Не понимаю как постоянным покупателям можно было этим не пользоваться...
Я лично в "Сильпо" последний раз был года 3 назад. Но раз так убеждают... То буду изучать. Интересно, где-то есть полная наглядная инструкция по этому приложению? Того, что на сайте "Сильпо", маловато будет.