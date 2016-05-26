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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3977397839793980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Платежную карту (в нашем случае - КоКо Форвард) надо как-то в приложении подтягивать? Через MasterPass, например? Или не обязательно для онлайн-оплаты?

Карта должна быть подвязана в МастерПасс. Дальше в приложении Сильпо вы можете назначить какая карта будет применяться по умолчанию для оплаты. Но перед самым сканированием qr-кода на кассе вы тут таки в приложении можете выбрать для оплаты любую другую карту из Мастерпасс-кошелька - при этом qr-код изменится
  Искатель написав:А карту "Власний рахунок" где брать? В самом "Сильпо" оформлять? Я думал, при установке мобильного приложения какая-то электронная открывается. Нет?

Если у Вас уже есть старый "власний рахунок" - вы при регистрации приложения можете выбрать его и дальше использовать уже накопленные раннее баллы и плюшки.
Если "власного рахунка" у Вас нет или вы потеряли его данные - то аппликуха присвоит вам с нуля новый счет и дальше будете работать уже с ним
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:27

  swan forever написав:
  KVV написав:
  omb написав:KVV руками вбить

Настройки/Банковские карты/ натискаю "+", після цього повідомляє, що смс від банку прийде у месенджер/додаток банку.... і все, куди "вбивать"?

вбил руками. пришло 6 цифр от мастерпасса. ввёл. Появилось сообщение - введите код от Вашего банка. Ищите его в смс, в приложении банка и так далее. Форвард код не прислал.
Шо делать?

Прямо сейчас вот мучаю поддержку Форвард. Телефон сегодня они не берут, позвонил им по Скайпу. Пока выяснял первый Лукап, он уже устарел, запросил повторно. Сказали, ввел, подключил...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:36

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Платежную карту (в нашем случае - КоКо Форвард) надо как-то в приложении подтягивать? Через MasterPass, например? Или не обязательно для онлайн-оплаты?

Карта должна быть подвязана в МастерПасс. Дальше в приложении Сильпо вы можете назначить какая карта будет применяться по умолчанию для оплаты. Но перед самым сканированием qr-кода на кассе вы тут таки в приложении можете выбрать для оплаты любую другую карту из Мастерпасс-кошелька - при этом qr-код изменится
  Искатель написав:А карту "Власний рахунок" где брать? В самом "Сильпо" оформлять? Я думал, при установке мобильного приложения какая-то электронная открывается. Нет?

Если у Вас уже есть старый "власний рахунок" - вы при регистрации приложения можете выбрать его и дальше использовать уже накопленные раннее баллы и плюшки.
Если "власного рахунка" у Вас нет или вы потеряли его данные - то аппликуха присвоит вам с нуля новый счет и дальше будете работать уже с ним

Спасибо, дружище! Вы, как всегда, выручаете.

А можно уже для ньюба (в моем лице) и для всех, кто за последние пару дней подключился к "Сильпо", небольшую пошаговую инструкцию. Для тех, кто в танке, так сказать.
1. Подхожу с тележкой к кассе
2. Кассир сканирует все, что я купил
Дальше - мои действия, можно расписать?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Пока выяснял первый Лукап, он уже устарел, запросил повторно. Сказали, ввел, подключил...

Є таке. Тре лукап через телеграм бот дивитись
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:1. Подхожу с тележкой к кассе
2. Кассир сканирует все, что я купил
Дальше - мои действия, можно расписать?

В то время как кассир сканирует все что вы купили вы самостоятельно подходите к ручному сканеру, который обычно у них висит рядом с пин-падом и "пикаете" свой qr-код из приложения. Предварительно убедитесь чтобы там светилась именно та карта с которой вы хотите оплатить (на карте обязательно должен быть поднять лимит на оплату в интернете на соответствующую сумму). Иногда в приложении карты могут сдвинуться и в итоге вы оплатите не форвардом а другой привязанной картой, или даже может сдвинутся на qr-код где оплата не картой а налом. Поэтому перед сканирования qr-кода надо убедится что он соответствует именно той карте с которой хотите оплатить (ее название и частично номер будут видны ниже qr-кода).
Если не получается "пикнуть" - попросите кассира вам помочь в этом (у сканеров бывают свои задрочки и кассир знает как их преодолевать). Сканировать код можно как до начала сканирования покупок, во время сканирования покупок и после сканирования, главное чтобы кассир еще не закрыла покупку до сканирования. После того как все покупки и код отсканированы вы говорите кассиру фразу: "я хочу оплатить в приложении" (бажаю сплатити в додатку) - после этого кассир сделает какие-то свои манипуляции на экране и выдаст вам чек об оплате если все прошло как надо. Иногда бывают затыки в их программе. Порой они решаются еще одним сканированией qr-кода - совсем редко кассир может сказать, что у нее не проходит оплата в приложении тогда возможны два варианта:
1. Охрана отмена - вы грузите все купленное назад в тележку и переходите на соседнюю кассу, где повторяете все сначала.
2. Вы платите физической картой или налом (в этом случае вам не начисляется дополнительных 0,5% бонусов за покупку в приложении.

В принципе все.
Еще один совет - читал в сети, что в ряде магазинов Сильпо бывает нет интернета (типа глушится сигнал мобильных операторов) и qr-код может быть не правильно сгенерирован. Поэтому народ рекомендовал зайти в приложение и сгенерировать qr-код перед входом в магазин. Я с таким никогда не сталкивался, но такая рекомендация есть
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4368
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