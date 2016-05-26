Искатель написав:Платежную карту (в нашем случае - КоКо Форвард) надо как-то в приложении подтягивать? Через MasterPass, например? Или не обязательно для онлайн-оплаты?
Карта должна быть подвязана в МастерПасс. Дальше в приложении Сильпо вы можете назначить какая карта будет применяться по умолчанию для оплаты. Но перед самым сканированием qr-кода на кассе вы тут таки в приложении можете выбрать для оплаты любую другую карту из Мастерпасс-кошелька - при этом qr-код изменится
Искатель написав:А карту "Власний рахунок" где брать? В самом "Сильпо" оформлять? Я думал, при установке мобильного приложения какая-то электронная открывается. Нет?
Если у Вас уже есть старый "власний рахунок" - вы при регистрации приложения можете выбрать его и дальше использовать уже накопленные раннее баллы и плюшки. Если "власного рахунка" у Вас нет или вы потеряли его данные - то аппликуха присвоит вам с нуля новый счет и дальше будете работать уже с ним
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Искатель написав:Платежную карту (в нашем случае - КоКо Форвард) надо как-то в приложении подтягивать? Через MasterPass, например? Или не обязательно для онлайн-оплаты?
Карта должна быть подвязана в МастерПасс. Дальше в приложении Сильпо вы можете назначить какая карта будет применяться по умолчанию для оплаты. Но перед самым сканированием qr-кода на кассе вы тут таки в приложении можете выбрать для оплаты любую другую карту из Мастерпасс-кошелька - при этом qr-код изменится
Искатель написав:А карту "Власний рахунок" где брать? В самом "Сильпо" оформлять? Я думал, при установке мобильного приложения какая-то электронная открывается. Нет?
Если у Вас уже есть старый "власний рахунок" - вы при регистрации приложения можете выбрать его и дальше использовать уже накопленные раннее баллы и плюшки. Если "власного рахунка" у Вас нет или вы потеряли его данные - то аппликуха присвоит вам с нуля новый счет и дальше будете работать уже с ним
Спасибо, дружище! Вы, как всегда, выручаете.
А можно уже для ньюба (в моем лице) и для всех, кто за последние пару дней подключился к "Сильпо", небольшую пошаговую инструкцию. Для тех, кто в танке, так сказать. 1. Подхожу с тележкой к кассе 2. Кассир сканирует все, что я купил Дальше - мои действия, можно расписать?
Искатель написав:1. Подхожу с тележкой к кассе 2. Кассир сканирует все, что я купил Дальше - мои действия, можно расписать?
В то время как кассир сканирует все что вы купили вы самостоятельно подходите к ручному сканеру, который обычно у них висит рядом с пин-падом и "пикаете" свой qr-код из приложения. Предварительно убедитесь чтобы там светилась именно та карта с которой вы хотите оплатить (на карте обязательно должен быть поднять лимит на оплату в интернете на соответствующую сумму). Иногда в приложении карты могут сдвинуться и в итоге вы оплатите не форвардом а другой привязанной картой, или даже может сдвинутся на qr-код где оплата не картой а налом. Поэтому перед сканирования qr-кода надо убедится что он соответствует именно той карте с которой хотите оплатить (ее название и частично номер будут видны ниже qr-кода). Если не получается "пикнуть" - попросите кассира вам помочь в этом (у сканеров бывают свои задрочки и кассир знает как их преодолевать). Сканировать код можно как до начала сканирования покупок, во время сканирования покупок и после сканирования, главное чтобы кассир еще не закрыла покупку до сканирования. После того как все покупки и код отсканированы вы говорите кассиру фразу: "я хочу оплатить в приложении" (бажаю сплатити в додатку) - после этого кассир сделает какие-то свои манипуляции на экране и выдаст вам чек об оплате если все прошло как надо. Иногда бывают затыки в их программе. Порой они решаются еще одним сканированией qr-кода - совсем редко кассир может сказать, что у нее не проходит оплата в приложении тогда возможны два варианта: 1. Охрана отмена - вы грузите все купленное назад в тележку и переходите на соседнюю кассу, где повторяете все сначала. 2. Вы платите физической картой или налом (в этом случае вам не начисляется дополнительных 0,5% бонусов за покупку в приложении.
В принципе все. Еще один совет - читал в сети, что в ряде магазинов Сильпо бывает нет интернета (типа глушится сигнал мобильных операторов) и qr-код может быть не правильно сгенерирован. Поэтому народ рекомендовал зайти в приложение и сгенерировать qr-код перед входом в магазин. Я с таким никогда не сталкивался, но такая рекомендация есть
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg