Додано: Нед 05 кві, 2020 10:11

Искатель написав: 1. Подхожу с тележкой к кассе

2. Кассир сканирует все, что я купил

Дальше - мои действия, можно расписать? 1. Подхожу с тележкой к кассе2. Кассир сканирует все, что я купилДальше - мои действия, можно расписать?

В то время как кассир сканирует все что вы купили вы самостоятельно подходите к ручному сканеру, который обычно у них висит рядом с пин-падом и "пикаете" свой qr-код из приложения. Предварительно убедитесь чтобы там светилась именно та карта с которой вы хотите оплатить (на карте обязательно должен быть поднять лимит на оплату в интернете на соответствующую сумму). Иногда в приложении карты могут сдвинуться и в итоге вы оплатите не форвардом а другой привязанной картой, или даже может сдвинутся на qr-код где оплата не картой а налом. Поэтому перед сканирования qr-кода надо убедится что он соответствует именно той карте с которой хотите оплатить (ее название и частично номер будут видны ниже qr-кода).Если не получается "пикнуть" - попросите кассира вам помочь в этом (у сканеров бывают свои задрочки и кассир знает как их преодолевать). Сканировать код можно как до начала сканирования покупок, во время сканирования покупок и после сканирования, главное чтобы кассир еще не закрыла покупку до сканирования. После того как все покупки и код отсканированы вы говорите кассиру фразу: "я хочу оплатить в приложении" (бажаю сплатити в додатку) - после этого кассир сделает какие-то свои манипуляции на экране и выдаст вам чек об оплате если все прошло как надо. Иногда бывают затыки в их программе. Порой они решаются еще одним сканированией qr-кода - совсем редко кассир может сказать, что у нее не проходит оплата в приложении тогда возможны два варианта:1. Охрана отмена - вы грузите все купленное назад в тележку и переходите на соседнюю кассу, где повторяете все сначала.2. Вы платите физической картой или налом (в этом случае вам не начисляется дополнительных 0,5% бонусов за покупку в приложении.В принципе все.Еще один совет - читал в сети, что в ряде магазинов Сильпо бывает нет интернета (типа глушится сигнал мобильных операторов) и qr-код может быть не правильно сгенерирован. Поэтому народ рекомендовал зайти в приложение и сгенерировать qr-код перед входом в магазин. Я с таким никогда не сталкивался, но такая рекомендация есть