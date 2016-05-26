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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3978397939803981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:30

  Искатель написав:А можно уже для ньюба (в моем лице) и для всех, кто за последние пару дней подключился к "Сильпо", небольшую пошаговую инструкцию. Для тех, кто в танке, так сказать.
1. Подхожу с тележкой к кассе
2. Кассир сканирует все, что я купил
Дальше - мои действия, можно расписать?


судя по всему вам лучше в зону самообслуживания и там играться :D
подходите к терминалу самообслуживания с тележкой покупок.
подносите QR код из приложухи (только следите что бы правильная карта была на экране) к считывающему устройству тарминала и прячем сразу смарт и карты что бы не смущали. товар пикаем дальше по инструкции.
только не забываем складывать пропиканные вещи на весы справа - иначе дальше не пустит пикать.
а в принципе там стоит рядом консультант - он подскажет если че.
в конце обязательно выбрать пункт оплата приложением.
все.

ЗЫ
если у вас есть персональные предложения не забываем в приложухе сделать их активными если они отключены были перед сканированием QR кода.
причем не лишнее будет закрыть приложуху и открыть заново что бы убедится что они стали активны. У меня были приколы что сделал активным, просканировался и нихрена не пробилось. Захожу в приложуху а предложения выключены почему то.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 05 кві, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:39

  Flamingo написав:
  Искатель написав:1. Подхожу с тележкой к кассе
2. Кассир сканирует все, что я купил
Дальше - мои действия, можно расписать?

В то время как кассир сканирует все что вы купили вы самостоятельно подходите к ручному сканеру, который обычно у них висит рядом с пин-падом и "пикаете" свой qr-код из приложения. Предварительно убедитесь чтобы там светилась именно та карта с которой вы хотите оплатить (на карте обязательно должен быть поднять лимит на оплату в интернете на соответствующую сумму). Иногда в приложении карты могут сдвинуться и в итоге вы оплатите не форвардом а другой привязанной картой, или даже может сдвинутся на qr-код где оплата не картой а налом. Поэтому перед сканирования qr-кода надо убедится что он соответствует именно той карте с которой хотите оплатить (ее название и частично номер будут видны ниже qr-кода).

QR-код - тот, что под надписью "Карта Власного рахунку" и номером карты, да?

На сайте "Сильпо" в инструкции надо нажимать "яблочко", а в моей версии приложения - иконку с QR-кодом. Это нормально или я не ту версию скачал?

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Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:43

Искатель
да. эта кнопка. раньше там было яблоко)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:54

  mephala написав:
ЗЫ
если у вас есть персональные предложения не забываем в приложухе сделать их активными если они отключены были перед сканированием QR кода.
причем не лишнее будет закрыть приложуху и открыть заново что бы убедится что они стали активны. У меня были приколы что сделал активным, просканировался и нихрена не пробилось. Захожу в приложуху а предложения выключены почему то.

Чтобы не случилось описаной вами ситуации - закрываиь приложение не обязательно - просто смотрите что написано ниже qr-кода - там есть надпись "увiмкнено Х пропозицiй. Переглянути", где Х - число предложений, которые сейчас активны. Тыцнув на "переглянути" можно увидеть что включено, а что нет. Я обычно сразу включаю все и не выключаю
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:58

  mephala написав:ЗЫ
если у вас есть персональные предложения не забываем в приложухе сделать их активными если они отключены были перед сканированием QR кода.
причем не лишнее будет закрыть приложуху и открыть заново что бы убедится что они стали активны. У меня были приколы что сделал активным, просканировался и нихрена не пробилось. Захожу в приложуху а предложения выключены почему то.


кстати только сейчас понял из-за чего после поста фламинго про связь.
видать связь в магазе в разных местах по разному пашет. потому что когда сразу срабатывает включение перс предложений а когда поиграться приходится.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:59

А мона этот QR-код раз и навсеХда наклеить теще взад на ее Нокию и шобы она его просто сканировала на кассе, при этом она не заморачивается з грошима, а мне капает КБ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:00

  Flamingo написав:Чтобы не случилось описаной вами ситуации - закрываиь приложение не обязательно - просто смотрите что написано ниже qr-кода - там есть надпись "увiмкнено Х пропозицiй. Переглянути", где Х - число предложений, которые сейчас активны. Тыцнув на "переглянути" можно увидеть что включено, а что нет. Я обычно сразу включаю все и не выключаю


когда я влетел еще не было информирования под QR кодом. а сейчас уже просто привык.
включал предложение. закрыл приложуху. открыл приложуху. проверил.
а насчет включить все - не все нужны постоянно включенные :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:06

  clientage написав:А мона этот QR-код раз и навсеХда наклеить теще взад на ее Нокию и шобы она его просто сканировала на кассе, при этом она не заморачивается з грошима, а мне капает КБ :)

Нельзя. Код динамический и меняется через несколько минут
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:10

  mephala написав:а насчет включить все - не все нужны постоянно включенные :wink:

Ну они есть же не просят. Совпадет что - оно и сработает. Не совпадет - останется на потом. Это только если допустить что например ты точно знаешь что на днях будешь тарится на много молочки, а сегодня надо купить чисто банку сметаны, то логично что надо бы выключить предложение по молочке, чтобы не сработало досрочно, Но у меня такого не бывает
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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