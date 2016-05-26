Искатель написав:А можно уже для ньюба (в моем лице) и для всех, кто за последние пару дней подключился к "Сильпо", небольшую пошаговую инструкцию. Для тех, кто в танке, так сказать. 1. Подхожу с тележкой к кассе 2. Кассир сканирует все, что я купил Дальше - мои действия, можно расписать?
судя по всему вам лучше в зону самообслуживания и там играться подходите к терминалу самообслуживания с тележкой покупок. подносите QR код из приложухи (только следите что бы правильная карта была на экране) к считывающему устройству тарминала и прячем сразу смарт и карты что бы не смущали. товар пикаем дальше по инструкции. только не забываем складывать пропиканные вещи на весы справа - иначе дальше не пустит пикать. а в принципе там стоит рядом консультант - он подскажет если че. в конце обязательно выбрать пункт оплата приложением. все.
ЗЫ если у вас есть персональные предложения не забываем в приложухе сделать их активными если они отключены были перед сканированием QR кода. причем не лишнее будет закрыть приложуху и открыть заново что бы убедится что они стали активны. У меня были приколы что сделал активным, просканировался и нихрена не пробилось. Захожу в приложуху а предложения выключены почему то.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 05 кві, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Искатель написав:1. Подхожу с тележкой к кассе 2. Кассир сканирует все, что я купил Дальше - мои действия, можно расписать?
В то время как кассир сканирует все что вы купили вы самостоятельно подходите к ручному сканеру, который обычно у них висит рядом с пин-падом и "пикаете" свой qr-код из приложения. Предварительно убедитесь чтобы там светилась именно та карта с которой вы хотите оплатить (на карте обязательно должен быть поднять лимит на оплату в интернете на соответствующую сумму). Иногда в приложении карты могут сдвинуться и в итоге вы оплатите не форвардом а другой привязанной картой, или даже может сдвинутся на qr-код где оплата не картой а налом. Поэтому перед сканирования qr-кода надо убедится что он соответствует именно той карте с которой хотите оплатить (ее название и частично номер будут видны ниже qr-кода).
QR-код - тот, что под надписью "Карта Власного рахунку" и номером карты, да?
На сайте "Сильпо" в инструкции надо нажимать "яблочко", а в моей версии приложения - иконку с QR-кодом. Это нормально или я не ту версию скачал?
mephala написав: ЗЫ если у вас есть персональные предложения не забываем в приложухе сделать их активными если они отключены были перед сканированием QR кода. причем не лишнее будет закрыть приложуху и открыть заново что бы убедится что они стали активны. У меня были приколы что сделал активным, просканировался и нихрена не пробилось. Захожу в приложуху а предложения выключены почему то.
Чтобы не случилось описаной вами ситуации - закрываиь приложение не обязательно - просто смотрите что написано ниже qr-кода - там есть надпись "увiмкнено Х пропозицiй. Переглянути", где Х - число предложений, которые сейчас активны. Тыцнув на "переглянути" можно увидеть что включено, а что нет. Я обычно сразу включаю все и не выключаю
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mephala написав:ЗЫ если у вас есть персональные предложения не забываем в приложухе сделать их активными если они отключены были перед сканированием QR кода. причем не лишнее будет закрыть приложуху и открыть заново что бы убедится что они стали активны. У меня были приколы что сделал активным, просканировался и нихрена не пробилось. Захожу в приложуху а предложения выключены почему то.
кстати только сейчас понял из-за чего после поста фламинго про связь. видать связь в магазе в разных местах по разному пашет. потому что когда сразу срабатывает включение перс предложений а когда поиграться приходится.
Flamingo написав:Чтобы не случилось описаной вами ситуации - закрываиь приложение не обязательно - просто смотрите что написано ниже qr-кода - там есть надпись "увiмкнено Х пропозицiй. Переглянути", где Х - число предложений, которые сейчас активны. Тыцнув на "переглянути" можно увидеть что включено, а что нет. Я обычно сразу включаю все и не выключаю
когда я влетел еще не было информирования под QR кодом. а сейчас уже просто привык. включал предложение. закрыл приложуху. открыл приложуху. проверил. а насчет включить все - не все нужны постоянно включенные
mephala написав:а насчет включить все - не все нужны постоянно включенные
Ну они есть же не просят. Совпадет что - оно и сработает. Не совпадет - останется на потом. Это только если допустить что например ты точно знаешь что на днях будешь тарится на много молочки, а сегодня надо купить чисто банку сметаны, то логично что надо бы выключить предложение по молочке, чтобы не сработало досрочно, Но у меня такого не бывает
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg