Додано: Нед 05 кві, 2020 12:30

Искатель написав: А можно уже для ньюба (в моем лице) и для всех, кто за последние пару дней подключился к "Сильпо", небольшую пошаговую инструкцию. Для тех, кто в танке, так сказать.

1. Подхожу с тележкой к кассе

2. Кассир сканирует все, что я купил

Дальше - мои действия, можно расписать? А можно уже для ньюба (в моем лице) и для всех, кто за последние пару дней подключился к "Сильпо", небольшую пошаговую инструкцию. Для тех, кто в танке, так сказать.1. Подхожу с тележкой к кассе2. Кассир сканирует все, что я купилДальше - мои действия, можно расписать?

судя по всему вам лучше в зону самообслуживания и там игратьсяподходите к терминалу самообслуживания с тележкой покупок.подносите QR код из приложухи (только следите что бы правильная карта была на экране) к считывающему устройству тарминала и прячем сразу смарт и карты что бы не смущали. товар пикаем дальше по инструкции.только не забываем складывать пропиканные вещи на весы справа - иначе дальше не пустит пикать.а в принципе там стоит рядом консультант - он подскажет если че.в конце обязательно выбрать пункт оплата приложением.все.ЗЫесли у вас есть персональные предложения не забываем в приложухе сделать их активными если они отключены были перед сканированием QR кода.причем не лишнее будет закрыть приложуху и открыть заново что бы убедится что они стали активны. У меня были приколы что сделал активным, просканировался и нихрена не пробилось. Захожу в приложуху а предложения выключены почему то.