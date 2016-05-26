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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 15:21
clientage написав:
А мона этот QR-код раз и навсеХда наклеить теще взад на ее Нокию и шобы она его просто сканировала на кассе, при этом она не заморачивается з грошима, а мне капает КБ
Этот код можно переслать по вайберу и тп, если родственник подходит к кассе, а ты дома, то можно зайти в приложение, получить код и снимком экрана перекинуть тому кто на кассе
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:23
Flamingo написав: clientage написав:
А мона этот QR-код раз и навсеХда наклеить теще взад на ее Нокию и шобы она его просто сканировала на кассе, при этом она не заморачивается з грошима, а мне капает КБ
Нельзя. Код динамический и меняется через несколько минут
так сейчас доставать телефон в магазе
как-то не гигиенично
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