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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3979398039813982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:21

  clientage написав:А мона этот QR-код раз и навсеХда наклеить теще взад на ее Нокию и шобы она его просто сканировала на кассе, при этом она не заморачивается з грошима, а мне капает КБ :)
Этот код можно переслать по вайберу и тп, если родственник подходит к кассе, а ты дома, то можно зайти в приложение, получить код и снимком экрана перекинуть тому кто на кассе
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:23

  Flamingo написав:
  clientage написав:А мона этот QR-код раз и навсеХда наклеить теще взад на ее Нокию и шобы она его просто сканировала на кассе, при этом она не заморачивается з грошима, а мне капает КБ :)

Нельзя. Код динамический и меняется через несколько минут

так сейчас доставать телефон в магазе
как-то не гигиенично :|
J
 
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  #<1 ... 3979398039813982
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