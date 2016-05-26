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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 15:21
clientage написав:
А мона этот QR-код раз и навсеХда наклеить теще взад на ее Нокию и шобы она его просто сканировала на кассе, при этом она не заморачивается з грошима, а мне капает КБ
Этот код можно переслать по вайберу и тп, если родственник подходит к кассе, а ты дома, то можно зайти в приложение, получить код и снимком экрана перекинуть тому кто на кассе
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:23
Flamingo написав: clientage написав:
А мона этот QR-код раз и навсеХда наклеить теще взад на ее Нокию и шобы она его просто сканировала на кассе, при этом она не заморачивается з грошима, а мне капает КБ
Нельзя. Код динамический и меняется через несколько минут
так сейчас доставать телефон в магазе
как-то не гигиенично
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J
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:21
J написав: Flamingo написав:
Код динамический и меняется через несколько минут
так сейчас доставать телефон в магазе
как-то не гигиенично
Использовать телефон в магазине для бесконтактной оплаты по qr-коду более гигиенично чем платить тем же налом
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:26
Flamingo написав: J написав: Flamingo написав:
Код динамический и меняется через несколько минут
так сейчас доставать телефон в магазе
как-то не гигиенично
Использовать телефон в магазине для бесконтактной оплаты по qr-коду более гигиенично чем платить тем же налом
Пейпас карту можно положить в чехол,после использования протереть. Мой возраст относят к группе риска,но если мне положено умереть в 90,буду платить нфс,налом,чем угодно)))
никому не верю
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:00
J написав: Flamingo написав: clientage написав:
А мона этот QR-код раз и навсеХда наклеить теще взад на ее Нокию и шобы она его просто сканировала на кассе, при этом она не заморачивается з грошима, а мне капает КБ
Нельзя. Код динамический и меняется через несколько минут
так сейчас доставать телефон в магазе
как-то не гигиенично
Да телефон вообще за пределами дома не гигиенично доставать, но часто возникает такая потребность. Я как то в своё время не пожалел денег на хороший чехол и сейчас это оказалось очень кстати и теперь после прихода домой вытираю телефон и чехол ваткой смоченной в спирте
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:18
velvet +1 надо просто по приходу протереть спиртом руки и моб
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
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- Повідомлень: 902
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 56 раз.
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