|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:43
Вкладчик1234 написав:
В какой-то теме писали, что ашан "свинорылит" и проводит это как манисенд. Соответственно, никакого кешбека, а для кредиток - "приятные" комиссии, и/или вылет из грейса
Так и есть, это я писал.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 585
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 23:28
я вижу тут на ветке пошла тема сильпо. Уже почти месяц нахожусь в переписке с поддержкой Сильпо. Причина не списываются регулярно персональные предложения при покупке моб додатком, хотя 1,5% успешно начисляются на сельпошную бонусную карту.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2281
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 00:02
pavyak написав:
я вижу тут на ветке пошла тема сильпо. Уже почти месяц нахожусь в переписке с поддержкой Сильпо. Причина не списываются регулярно персональные предложения при покупке моб додатком, хотя 1,5% успешно начисляются на сельпошную бонусную карту.
на другой смарт ставили?
что бы понять - это проблема вашего девайса или их аккаунта.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6694
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|84171
|9896986
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17851
|2508581
|
|
|350
|70647
|
|