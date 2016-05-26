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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3980398139823983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:43

  Вкладчик1234 написав:В какой-то теме писали, что ашан "свинорылит" и проводит это как манисенд. Соответственно, никакого кешбека, а для кредиток - "приятные" комиссии, и/или вылет из грейса

Так и есть, это я писал.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

я вижу тут на ветке пошла тема сильпо. Уже почти месяц нахожусь в переписке с поддержкой Сильпо. Причина не списываются регулярно персональные предложения при покупке моб додатком, хотя 1,5% успешно начисляются на сельпошную бонусную карту.
pavyak
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Повідомлень: 2281
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:02

  pavyak написав:я вижу тут на ветке пошла тема сильпо. Уже почти месяц нахожусь в переписке с поддержкой Сильпо. Причина не списываются регулярно персональные предложения при покупке моб додатком, хотя 1,5% успешно начисляются на сельпошную бонусную карту.


на другой смарт ставили?
что бы понять - это проблема вашего девайса или их аккаунта.
mephala
 
Повідомлень: 6694
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Подякував: 144 раз.
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  #<1 ... 3980398139823983
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