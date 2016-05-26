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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:43
Вкладчик1234 написав:
В какой-то теме писали, что ашан "свинорылит" и проводит это как манисенд. Соответственно, никакого кешбека, а для кредиток - "приятные" комиссии, и/или вылет из грейса
Так и есть, это я писал.
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Maksi2
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Додано: Нед 05 кві, 2020 23:28
я вижу тут на ветке пошла тема сильпо. Уже почти месяц нахожусь в переписке с поддержкой Сильпо. Причина не списываются регулярно персональные предложения при покупке моб додатком, хотя 1,5% успешно начисляются на сельпошную бонусную карту.
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pavyak
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:02
pavyak написав:
я вижу тут на ветке пошла тема сильпо. Уже почти месяц нахожусь в переписке с поддержкой Сильпо. Причина не списываются регулярно персональные предложения при покупке моб додатком, хотя 1,5% успешно начисляются на сельпошную бонусную карту.
на другой смарт ставили?
что бы понять - это проблема вашего девайса или их аккаунта.
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mephala
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Додано: Пон 06 кві, 2020 07:13
Хочу еще раз поблагодарить всех, кто отвечал, прежде всего Flamingo и mephala, за консультации.
Вчера "познакомился" с "Сильпо". Все получилось (на кассе, самообслуживания в этом именно магазине нет). Оказалось очень даже легко.
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Искатель
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