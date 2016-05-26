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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:43
Вкладчик1234 написав:
В какой-то теме писали, что ашан "свинорылит" и проводит это как манисенд. Соответственно, никакого кешбека, а для кредиток - "приятные" комиссии, и/или вылет из грейса
Так и есть, это я писал.
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Maksi2
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Додано: Нед 05 кві, 2020 23:28
я вижу тут на ветке пошла тема сильпо. Уже почти месяц нахожусь в переписке с поддержкой Сильпо. Причина не списываются регулярно персональные предложения при покупке моб додатком, хотя 1,5% успешно начисляются на сельпошную бонусную карту.
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pavyak
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:02
pavyak написав:
я вижу тут на ветке пошла тема сильпо. Уже почти месяц нахожусь в переписке с поддержкой Сильпо. Причина не списываются регулярно персональные предложения при покупке моб додатком, хотя 1,5% успешно начисляются на сельпошную бонусную карту.
на другой смарт ставили?
что бы понять - это проблема вашего девайса или их аккаунта.
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mephala
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Додано: Пон 06 кві, 2020 07:13
Хочу еще раз поблагодарить всех, кто отвечал, прежде всего Flamingo и mephala, за консультации.
Вчера "познакомился" с "Сильпо". Все получилось (на кассе, самообслуживания в этом именно магазине нет). Оказалось очень даже легко.
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Искатель
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Додано: Пон 06 кві, 2020 09:44
Искатель написав:
Хочу еще раз поблагодарить всех, кто отвечал, прежде всего Flamingo
и mephala
, за консультации.
Вчера "познакомился" с "Сильпо". Все получилось (на кассе, самообслуживания в этом именно магазине нет). Оказалось очень даже легко.
Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.
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rollo
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:02
rollo Много где так(не успевают переклеить или покупатели раздвигают товары со своих позиций), в кишене от этого спасает пикендгоу - просканировал и сразу проверил оно или нет.
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:06
rollo написав:
Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.
если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.
то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:12
omb написав:rollo
Много где так(не успевают переклеить или покупатели раздвигают товары со своих позиций), в кишене от этого спасает пикендгоу - просканировал и сразу проверил оно или нет.
в кишене удобно в кассе самообслуживания, там цену увидел, если шо - отменил сразу товар.
в ашане куча этих пикендгоу
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:34
omb написав:rollo
Много где так(не успевают переклеить или покупатели раздвигают товары со своих позиций), в кишене от этого спасает пикендгоу - просканировал и сразу проверил оно или нет.
В сильпошном приложении можно просканировать штрих-код и получить цену на него. Справа вверху на главном экране.
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
- 3% кешбэк за оплату коммуналки + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
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ramzes4
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