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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3980398139823983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:43

  Вкладчик1234 написав:В какой-то теме писали, что ашан "свинорылит" и проводит это как манисенд. Соответственно, никакого кешбека, а для кредиток - "приятные" комиссии, и/или вылет из грейса

Так и есть, это я писал.
Maksi2
 
Повідомлень: 585
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Подякував: 165 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

я вижу тут на ветке пошла тема сильпо. Уже почти месяц нахожусь в переписке с поддержкой Сильпо. Причина не списываются регулярно персональные предложения при покупке моб додатком, хотя 1,5% успешно начисляются на сельпошную бонусную карту.
pavyak
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Повідомлень: 2281
З нами з: 15.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 170 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:02

  pavyak написав:я вижу тут на ветке пошла тема сильпо. Уже почти месяц нахожусь в переписке с поддержкой Сильпо. Причина не списываются регулярно персональные предложения при покупке моб додатком, хотя 1,5% успешно начисляются на сельпошную бонусную карту.


на другой смарт ставили?
что бы понять - это проблема вашего девайса или их аккаунта.
mephala
 
Повідомлень: 6695
З нами з: 07.04.14
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:13

Хочу еще раз поблагодарить всех, кто отвечал, прежде всего Flamingo и mephala, за консультации.
Вчера "познакомился" с "Сильпо". Все получилось (на кассе, самообслуживания в этом именно магазине нет). Оказалось очень даже легко.
Искатель
 
Повідомлень: 3532
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Подякував: 524 раз.
Подякували: 1614 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:44

  Искатель написав:Хочу еще раз поблагодарить всех, кто отвечал, прежде всего Flamingo и mephala, за консультации.
Вчера "познакомился" с "Сильпо". Все получилось (на кассе, самообслуживания в этом именно магазине нет). Оказалось очень даже легко.

Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.
rollo
 
Повідомлень: 472
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:02

rollo Много где так(не успевают переклеить или покупатели раздвигают товары со своих позиций), в кишене от этого спасает пикендгоу - просканировал и сразу проверил оно или нет.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 904
З нами з: 08.04.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:06

  rollo написав:Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.


если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.
то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2521
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:12

  omb написав:rollo Много где так(не успевают переклеить или покупатели раздвигают товары со своих позиций), в кишене от этого спасает пикендгоу - просканировал и сразу проверил оно или нет.


в кишене удобно в кассе самообслуживания, там цену увидел, если шо - отменил сразу товар.
в ашане куча этих пикендгоу
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:34

  omb написав:rollo Много где так(не успевают переклеить или покупатели раздвигают товары со своих позиций), в кишене от этого спасает пикендгоу - просканировал и сразу проверил оно или нет.

В сильпошном приложении можно просканировать штрих-код и получить цену на него. Справа вверху на главном экране.
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
  • 3% кешбэк за оплату коммуналки + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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