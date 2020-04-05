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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3981398239833984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44

  19yuriy91 написав:
  rollo написав:Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.


если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.
то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.


не знаю какие у вас бывают залеты а по своему опыту знаю что нужно читать мелкий шрифт. на акционном ценнике очень часто пишут срок акции. срок акции заканчивается а сам ценник акционный иногда зыбывают убрать.
и ничего вы не докажите так как если вы поленились прочитать срок акции на ценнике то это ваши проблемы. хотя особо скандальным может и возвращают разницу абы только ушли :lol: а полностью товар возвращают без проблем свой залетный. бывает такое. не скажу что часто но пару тройку раз точно.
ну и меньше нужно ковыряться в их свалке распродажи мелкой хрени - там не удивительно что бардак. сколько не пытался найти ценник на мелкую безделушку - проще спросить цену на кассе.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:13

  kreuz написав:А якщо додати товар в улюблені, то не лише ціну, а й наявність можна бачити, навіть ще до відвідування магазину...

Из личного опыта не всегда есть в реале те товары, которые приложение показывает в наличии в данном магазине.
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  #<1 ... 3981398239833984
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