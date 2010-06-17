Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44

19yuriy91 написав: rollo написав: Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.

Внимание и еще раз внимание. Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.Внимание и еще раз внимание.



если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.

то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям. если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.

не знаю какие у вас бывают залеты а по своему опыту знаю что нужно читать мелкий шрифт. на акционном ценнике очень часто пишут срок акции. срок акции заканчивается а сам ценник акционный иногда зыбывают убрать.и ничего вы не докажите так как если вы поленились прочитать срок акции на ценнике то это ваши проблемы. хотя особо скандальным может и возвращают разницу абы только ушлиа полностью товар возвращают без проблем свой залетный. бывает такое. не скажу что часто но пару тройку раз точно.ну и меньше нужно ковыряться в их свалке распродажи мелкой хрени - там не удивительно что бардак. сколько не пытался найти ценник на мелкую безделушку - проще спросить цену на кассе.