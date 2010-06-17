rollo написав:Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже. Внимание и еще раз внимание.
если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает. то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.
не знаю какие у вас бывают залеты а по своему опыту знаю что нужно читать мелкий шрифт. на акционном ценнике очень часто пишут срок акции. срок акции заканчивается а сам ценник акционный иногда зыбывают убрать. и ничего вы не докажите так как если вы поленились прочитать срок акции на ценнике то это ваши проблемы. хотя особо скандальным может и возвращают разницу абы только ушли а полностью товар возвращают без проблем свой залетный. бывает такое. не скажу что часто но пару тройку раз точно. ну и меньше нужно ковыряться в их свалке распродажи мелкой хрени - там не удивительно что бардак. сколько не пытался найти ценник на мелкую безделушку - проще спросить цену на кассе.
kreuz написав:А якщо додати товар в улюблені, то не лише ціну, а й наявність можна бачити, навіть ще до відвідування магазину...
Из личного опыта не всегда есть в реале те товары, которые приложение показывает в наличии в данном магазине.
Дійсно, можливе й таке. Але мені вдавалося дістати зі склада те, чого на поличках не було. КЦ мені підтверджував наявність улюбленого товару навіть у кілограмах, бо додаток бере інфо зі складу, хіба що з запізненням яким...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
rollo написав:Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже. Внимание и еще раз внимание.
если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает. то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.
Такие правила нам не нужны. Цена на полке и на кассе должны совпадать. Иначе, нарушения прав потребителей. И как тут не спорить: акция (большими буквами, другим цветом) рыба сьомга - 101 грн., а на кассе пробивают 289 грн.! Деньги за рыбу вернули наличными за десять секунд.