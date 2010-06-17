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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3981398239833984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44

  19yuriy91 написав:
  rollo написав:Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.


если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.
то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.


не знаю какие у вас бывают залеты а по своему опыту знаю что нужно читать мелкий шрифт. на акционном ценнике очень часто пишут срок акции. срок акции заканчивается а сам ценник акционный иногда зыбывают убрать.
и ничего вы не докажите так как если вы поленились прочитать срок акции на ценнике то это ваши проблемы. хотя особо скандальным может и возвращают разницу абы только ушли :lol: а полностью товар возвращают без проблем свой залетный. бывает такое. не скажу что часто но пару тройку раз точно.
ну и меньше нужно ковыряться в их свалке распродажи мелкой хрени - там не удивительно что бардак. сколько не пытался найти ценник на мелкую безделушку - проще спросить цену на кассе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:13

  kreuz написав:А якщо додати товар в улюблені, то не лише ціну, а й наявність можна бачити, навіть ще до відвідування магазину...

Из личного опыта не всегда есть в реале те товары, которые приложение показывает в наличии в данном магазине.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:24

  vollena71 написав:
  kreuz написав:А якщо додати товар в улюблені, то не лише ціну, а й наявність можна бачити, навіть ще до відвідування магазину...

Из личного опыта не всегда есть в реале те товары, которые приложение показывает в наличии в данном магазине.

Дійсно, можливе й таке. Але мені вдавалося дістати зі склада те, чого на поличках не було. КЦ мені підтверджував наявність улюбленого товару навіть у кілограмах, бо додаток бере інфо зі складу, хіба що з запізненням яким...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:53

Розетка дає 5% за розрахунок Візою
http://prntscr.com/rtydf8
https://rozetka.com.ua/ua/news-articles ... /visa.html

до речі - чи є десь тема по магазинах-покупках але без прив'язки до банків
було б зручно там дискутувти про сільпо-ашани-розетки і іже з ними...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:13

  omb написав:rollo Много где так(не успевают переклеить или покупатели раздвигают товары со своих позиций), в кишене от этого спасает пикендгоу - просканировал и сразу проверил оно или нет.

Я всегда читаю ценники и условия акций в магазина. В велмарте тоже спасает пикэндгоу, вы правы.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:18

  19yuriy91 написав:
  rollo написав:Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.


если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.
то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.

Такие правила нам не нужны. Цена на полке и на кассе должны совпадать. Иначе, нарушения прав потребителей.
И как тут не спорить: акция (большими буквами, другим цветом) рыба сьомга - 101 грн., а на кассе пробивают 289 грн.!
Деньги за рыбу вернули наличными за десять секунд. :twisted:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:22

  ramzes4 написав:В сильпошном приложении можно просканировать штрих-код и получить цену на него. Справа вверху на главном экране.

Век живи - век учись.
До этого я в сильпо года три не ходил.
Если бы не Фарсик с онлайн кешбэками на продукты, то и дальше бы не ходил.
Востаннє редагувалось rollo в Пон 06 кві, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:22

  greenozon написав:Розетка дає 5% за розрахунок Візою
http://prntscr.com/rtydf8
https://rozetka.com.ua/ua/news-articles ... /visa.html

до речі - чи є десь тема по магазинах-покупках але без прив'язки до банків
було б зручно там дискутувти про сільпо-ашани-розетки і іже з ними...

Ось тільки по Сільпо:
Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард до +200грн за Коко-Кард
- Бажаю успіхів!
avjej
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:38

  avjej написав:Ось тільки по Сільпо:
Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

Дякую. Завдяки банку Форвард я пройшов школу як правильно НЕ бути клієнтом "Сільпо". :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:02

  rollo написав:
  ramzes4 написав:В сильпошном приложении можно просканировать штрих-код и получить цену на него. Справа вверху на главном экране.

Век живи - век учись.
До этого я в сильпо года три не ходил.
Если бы не Фарсик с онлайн кешбэками на продукты, то и дальше бы не ходил.
ну вообще-то туда укрсиб погнал :) держателей нью кард
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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