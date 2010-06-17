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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3982398339843985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:02

  omb написав:
  rollo написав:
  ramzes4 написав:В сильпошном приложении можно просканировать штрих-код и получить цену на него. Справа вверху на главном экране.

Век живи - век учись.
До этого я в сильпо года три не ходил.
Если бы не Фарсик с онлайн кешбэками на продукты, то и дальше бы не ходил.
ну вообще-то туда укрсиб погнал :) держателей нью кард

Есть и такая карта, но сильпо далеко. Однако, за 8 прОцентов можно было попробовать. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:04

  greenozon написав:Розетка дає 5% за розрахунок Візою
http://prntscr.com/rtydf8
https://rozetka.com.ua/ua/news-articles ... /visa.html

до речі - чи є десь тема по магазинах-покупках але без прив'язки до банків
було б зручно там дискутувти про сільпо-ашани-розетки і іже з ними...

на сумму до 2000 грн
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 996
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