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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:02
omb написав: rollo написав: ramzes4 написав:
В сильпошном приложении можно просканировать штрих-код и получить цену на него. Справа вверху на главном экране.
Век живи - век учись.
До этого я в сильпо года три не ходил.
Если бы не Фарсик с онлайн кешбэками на продукты, то и дальше бы не ходил.
ну вообще-то туда укрсиб погнал
держателей нью кард
Есть и такая карта, но сильпо далеко. Однако, за 8 прОцентов можно было попробовать.
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rollo
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:04
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:28
Сьогодні СЕПи з Фарса ходять нормально?
З 12:00 або Фарс тримає, або Укрсиб не зараховує мою 10ку
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:13
mephala написав: 19yuriy91 написав: rollo написав:
Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.
если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.
то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.
не знаю какие у вас бывают залеты а по своему опыту знаю что нужно читать мелкий шрифт. на акционном ценнике очень часто пишут срок акции. срок акции заканчивается а сам ценник акционный иногда зыбывают убрать.
и ничего вы не докажите так как если вы поленились прочитать срок акции на ценнике то это ваши проблемы. хотя особо скандальным может и возвращают разницу абы только ушли
а полностью товар возвращают без проблем свой залетный. бывает такое. не скажу что часто но пару тройку раз точно.
ну и меньше нужно ковыряться в их свалке распродажи мелкой хрени - там не удивительно что бардак. сколько не пытался найти ценник на мелкую безделушку - проще спросить цену на кассе.
вот как раз в таких ситуациях
срок акции заканчивается а сам ценник акционный иногда зыбывают убрать
и возвращали разницу, без всяких скандалов. это ПРАВИЛО такое, это уже их проблемы, что не поменяли ценники,но если вы считаете, что торговцы правы, то - ваше дело. покупатель НЕ ДОЛЖЕН/НЕ ОБЯЗАН изучать, шо они там написали мелким шрифтом. есть ценник, есть товар к нему - ВСЁ
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:18
rollo написав: 19yuriy91 написав: rollo написав:
Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.
если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.
то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.
Такие правила нам не нужны. Цена на полке и на кассе должны совпадать. Иначе, нарушения прав потребителей.
И как тут не спорить: акция (большими буквами, другим цветом) рыба сьомга - 101 грн., а на кассе пробивают 289 грн.!
Деньги за рыбу вернули наличными за десять секунд.
правилом я назвал, то, что магазин должен продать товар по той цене, акционной, если его, ценник, не убрали
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:24
У веб-банкінгу назва Депозитки підсвічюється червоним текстом. Баланс майже 15000. До чого це?
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