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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3982398339843985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:02

  omb написав:
  rollo написав:
  ramzes4 написав:В сильпошном приложении можно просканировать штрих-код и получить цену на него. Справа вверху на главном экране.

Век живи - век учись.
До этого я в сильпо года три не ходил.
Если бы не Фарсик с онлайн кешбэками на продукты, то и дальше бы не ходил.
ну вообще-то туда укрсиб погнал :) держателей нью кард

Есть и такая карта, но сильпо далеко. Однако, за 8 прОцентов можно было попробовать. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:04

  greenozon написав:Розетка дає 5% за розрахунок Візою
http://prntscr.com/rtydf8
https://rozetka.com.ua/ua/news-articles ... /visa.html

до речі - чи є десь тема по магазинах-покупках але без прив'язки до банків
було б зручно там дискутувти про сільпо-ашани-розетки і іже з ними...

на сумму до 2000 грн
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сьогодні СЕПи з Фарса ходять нормально?
З 12:00 або Фарс тримає, або Укрсиб не зараховує мою 10ку :(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:13

  mephala написав:
  19yuriy91 написав:
  rollo написав:Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.


если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.
то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.


не знаю какие у вас бывают залеты а по своему опыту знаю что нужно читать мелкий шрифт. на акционном ценнике очень часто пишут срок акции. срок акции заканчивается а сам ценник акционный иногда зыбывают убрать.
и ничего вы не докажите так как если вы поленились прочитать срок акции на ценнике то это ваши проблемы. хотя особо скандальным может и возвращают разницу абы только ушли :lol: а полностью товар возвращают без проблем свой залетный. бывает такое. не скажу что часто но пару тройку раз точно.
ну и меньше нужно ковыряться в их свалке распродажи мелкой хрени - там не удивительно что бардак. сколько не пытался найти ценник на мелкую безделушку - проще спросить цену на кассе.


вот как раз в таких ситуациях
срок акции заканчивается а сам ценник акционный иногда зыбывают убрать
и возвращали разницу, без всяких скандалов. это ПРАВИЛО такое, это уже их проблемы, что не поменяли ценники,но если вы считаете, что торговцы правы, то - ваше дело. покупатель НЕ ДОЛЖЕН/НЕ ОБЯЗАН изучать, шо они там написали мелким шрифтом. есть ценник, есть товар к нему - ВСЁ
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:18

  rollo написав:
  19yuriy91 написав:
  rollo написав:Я тоже вчера попробовал сильпо. Аккуратнее нужно быть с этим магазином. На ценнике одно, пробивают другое. Над ценником над акцией лежит тот же товар, очень похожий на описание в акции, но не тот. В три раза дороже.
Внимание и еще раз внимание.


если товар соответствует ценнику, даже название, код ты, в принципе, не обязан изучать, то я несколько раз брал его по той цене, указанной в ценнике, хотя пробивали по более высокой. разницу возвращали из кассы. таковы правила. не всегда, правда, охота спорить, но иной раз это заёпывает.
то же столкнулся пару раз с такой куйнёй, после этого проверяю в чеке цены на товары по акциям.

Такие правила нам не нужны. Цена на полке и на кассе должны совпадать. Иначе, нарушения прав потребителей.
И как тут не спорить: акция (большими буквами, другим цветом) рыба сьомга - 101 грн., а на кассе пробивают 289 грн.!
Деньги за рыбу вернули наличными за десять секунд. :twisted:


правилом я назвал, то, что магазин должен продать товар по той цене, акционной, если его, ценник, не убрали
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

У веб-банкінгу назва Депозитки підсвічюється червоним текстом. Баланс майже 15000. До чого це?
Кочевник
 
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