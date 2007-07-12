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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:02
omb написав: rollo написав: ramzes4 написав:
В сильпошном приложении можно просканировать штрих-код и получить цену на него. Справа вверху на главном экране.
Век живи - век учись.
До этого я в сильпо года три не ходил.
Если бы не Фарсик с онлайн кешбэками на продукты, то и дальше бы не ходил.
ну вообще-то туда укрсиб погнал
держателей нью кард
Есть и такая карта, но сильпо далеко. Однако, за 8 прОцентов можно было попробовать.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:28
Сьогодні СЕПи з Фарса ходять нормально?
З 12:00 або Фарс тримає, або Укрсиб не зараховує мою 10ку
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:24
У веб-банкінгу назва Депозитки підсвічюється червоним текстом. Баланс майже 15000. До чого це?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:12
KVV написав:
Сьогодні СЕПи з Фарса ходять нормально?
З 12:00 або Фарс тримає, або Укрсиб не зараховує мою 10ку
уже, наверно, неактуально, но в 15 отправленные на УкрКап в 19 (проверил, так-то раньше) были зачислены
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:58
cohan написав:
уже, наверно, неактуально, но в 15 отправленные на УкрКап в 19 (проверил, так-то раньше) были зачислены
В Укрсибі зарахували в 18:43
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