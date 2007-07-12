omb написав:ну вообще-то туда укрсиб погнал держателей нью кард
Есть и такая карта, но сильпо далеко. Однако, за 8 прОцентов можно было попробовать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:02
Есть и такая карта, но сильпо далеко. Однако, за 8 прОцентов можно было попробовать.
Додано: Пон 06 кві, 2020 17:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сьогодні СЕПи з Фарса ходять нормально?
З 12:00 або Фарс тримає, або Укрсиб не зараховує мою 10ку
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
У веб-банкінгу назва Депозитки підсвічюється червоним текстом. Баланс майже 15000. До чого це?
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:12
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:58
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, если в интернет банк выбрать: переводы-переводы клиентам банка, то до какого времени можно отправить, чтобы деньги зашли в этот же день? А то регламента у них не нахожу.
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